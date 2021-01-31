İlk harçlığıyla aldı! Fiyatı 125 bin lira...

Kardeşim, '50 yaşına gelmişsin, ne yapacaksın?' diyor. 'Çocuklara dağıt bunları' diyorlar. Mesele dağıtmak değil, nasıl kullanılacağı. Verdiğim de oldu ama alıp da bir kenara attıklarında içimden bir parçanın koptuğunu hissettim. Yeri geliyor, 'Şunu bize ver' diyorlar. Vereyim de nasıl vereyim? Verilmiyor. Çünkü bunlar benim ciğerimin bir parçası, basit bir oyuncak değil."