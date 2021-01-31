AA
• 31 Ocak 2021 - 13:04 • Son Güncelleme:
İlk harçlığıyla aldı! Fiyatı 125 bin lira...
Antalya'da yaşayan 51 yaşındaki Mustafa Dere, çocukluğunda dayısının verdiği ilk harçlıkla başladığı, çeşitli modellerden oluşan ve binden fazla parçanın yer aldığı oyuncak araba koleksiyonunu, gün geçtikçe daha da büyütmenin mutluluğunu yaşıyor.
AA
• 31 Ocak 2021 - 13:04 • Son Güncelleme:
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Bir kamu kurumundan emekli olan Mustafa Dere, henüz 8 yaşındayken dayısının verdiği harçlıkla bir oyuncak araba satın aldı ve o günden sonra eline geçen her parayı tutkusu haline gelen arabaları alarak değerlendirdi.
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İçindeki çocuğu hep yaşattığını aktaran Dere, koleksiyonda ağırlıklı olarak klasik otomobil modellerine yer verdiğini dile getirdi. Parçalar arasında kendi aldıklarının yanı sıra hediye edilenlerin de bulunduğunu anlatan Dere, "Koleksiyonumun maliyeti yaklaşık 125 bin lira oldu. Ama benim açımdan maddiyatın hiçbir önemi yok, kendimi mutlu hissediyorum." dedi.
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"Belki pahalı ama zevkli ve zararsız bir alışkanlık"
Dere, her gün düzenli olarak ilgilendiği oyuncaklara bakıp hayaller kurduğunu belirterek şöyle devam etti: "Koleksiyonum sayesinde dostluklar edindim. Farklı insanlar tanıdım. Belki pahalı ama zevkli ve zararsız bir alışkanlık. İnsanların gelip iç çekmeleri ve beğenilerini göstermeleri benim için büyük mutluluk. Bazen eleştiriler de alıyorum. Ama hiç bu tutkumdan vazgeçmedim.
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Kardeşim, '50 yaşına gelmişsin, ne yapacaksın?' diyor. 'Çocuklara dağıt bunları' diyorlar. Mesele dağıtmak değil, nasıl kullanılacağı. Verdiğim de oldu ama alıp da bir kenara attıklarında içimden bir parçanın koptuğunu hissettim. Yeri geliyor, 'Şunu bize ver' diyorlar. Vereyim de nasıl vereyim? Verilmiyor. Çünkü bunlar benim ciğerimin bir parçası, basit bir oyuncak değil."
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