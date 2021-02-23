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• 23 Şubat 2021 - 15:51 • Son Güncelleme:

İngiltere'den Türkiye'ye büyük ilgi

İngiltere'nin'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında tatil amaçlı yurt dışına yapılacak seyahatler için vatandaşlarına uyguladığı kısıtlamayı 17 Mayıs'ta kaldıracağını açıklaması, Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda sevinçle karşılandı. İngiliz turistlerin Türkiye'de tercih ettiği pek çok rotada aynı heyecanlı bekleyiş var. BBC Türkçe'de yer alan habere göre de yasakların kalkmasıyla birlikte İngiliz turistlerin en önemli tatil rotalarından biri Türkiye olacak.

• 23 Şubat 2021 - 15:51 • Son Güncelleme:
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülke genelinde koronavirüs kısıtlamalarını 21 Haziran'a kadar 4 aşamada kaldıracaklarını açıkladı. Okulların ve iş yerlerinin açılması ile spor etkinliklerine seyircilerin alınmasını da kapsayan plana göre, İngiltere vatandaşları 17 Mayıs'tan itibaren tatil amaçlı yurt dışına seyahat edebilecek.

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Boris Johnson'ın yaptığı açıklama sonrası İngilizler önümüzdeki yaz için erken rezervasyon için tur şirketlerine akın etti. BBC Türkçe'de yer alan habere göre İngiliz turistlerin rezervasyonda en çok ilgi gösterdikleri ülkeler Türkiye, İspanya ve Yunanistan olarak sıralandı.

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İngiltere'nin en önemli tur operatörlerinden biri olan Thomas Cook, Boris Johnson'ın normalleşme adımlarını kamuoyuna açıklamasının ardından site trafiklerinin en az iki katına çıktığını açıkladı. İngilizler bu süre içerisinde tatil rotalarını belirlemek için tur operatörlerine akın etti.

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İngiltere'nin önde gelen havayolu şirketlerinden biri bilet satışlarında yüzde 337, tatil paketi satışlarında ise yüzde 630 artış yaşandığını ifade ederken, tatilcilerin en çok da Ağustos, Temmuz ve Eylül aylarına tur paketlerine talep gösterdiklerini belirtti.

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İngiltere'de vatandaşların ülke dışında seyahate ne zaman çıkacakları henüz belli değil. Bu konuda nihai karar aşılama ve salgının seyrine göre verilecek. Ancak 12 Nisan tarihinde bu konuda bir açıklama yapılacağı açıklandı. Hükumetin de seyahat kısıtlamalarını kaldırma konusunda istekli olduğu belirtildi.

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BBC Ekonomi Muhabiri Mary-Ann Russon, uluslararası seyahatlere izin verilebilecek en erken tarihin 17 Mayıs olduğunu aktarıyor. İngilizler de yurt dışı tatil için zaten bu tarihten sonrasına yönelik rezervasyonlara ağırlık vermeye başlamış durumda.

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Mevcut aşılama hızı açısından dikkat çekici bir performans sergileyen İngiltere'nin, önümüzdeki birkaç ay içinde toplumun büyük bir kesimine yönelik aşılamayı tamamlaması öngörülüyor. Bu durumda Mayıs ayının ortasından itibaren, İngilizlerin güvenli bir biçimde seyahat edebilmeleri anlamına geliyor.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 22 Şubat'ta düzenlediği bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladığı normalleşme adımları 8 Mart'tan 21 Haziran'a kadar uzanan bir yol haritasında kontrollü ve adım adım ilerleyecek şekilde gerçekleşecek. Takvime her şeyin yolunda gitmesi koşuluyla uyulacak.

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İngiltere, Türkiye'ye Rusya ve Almanya'dan sonra en çok turist gönderen üçüncü ülke. 2019 yılında yüzde 13,6 artışla 2 milyon 562 bin İngiliz, Türkiye'deki farklı bölgelerde yaz tatillerini geçirmişti. Ancak 2020'de salgın nedeniyle yaşanan kısıtlamalardan ötürü bu rakamlar çok düşmüştü.

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Öte yandan kararla birlikte İngiltere'den Türkiye ve Kuşadası'na yönelik yapılan erken rezervasyonlarda artış yaşanmaya başladığını belirten Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, "Şimdiden olumlu sinyaller almaya başladık.

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Rezervasyon taleplerindeki yükseliş dün itibariyle hissedilir oranda yükseldi. Bu bizler için çok güzel bir gelişme. Çünkü İngiltere Türkiye ve Kuşadası için çok ciddi bir kaynak pazar. Pandeminin olmadığı 2019 yılında Türkiye, 727 bin 532 İngiliz turisti ağırlamıştı" dedi.

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Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, devletin turizm sektörüne verdiği desteğin haziran ayına kadar sürmesi gerektiğini söyledi.

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Sektörün yaz döneminde toparlanma sürecine gireceğini ifade eden Çiçek, "İç turizm 12 Mayıs'ta başlayacak Ramazan Bayramı ile hareketlenecek. Haziran ve temmuz ayları otellerin en yüksek doluluk oranına ulaşacağı dönem olacak. Bu nedenle Türkiye'nin tanıtım faaliyetlerine hiç ara vermeden devam etmesi gerekiyor" diye konuştu.

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Geçtiğimiz yılın ardından bu seneyi toparlanma dönemi olarak görmek isteyen turizmciler aşılama çalışmalarının da etkisiyle yaz aylarında özellikle Avrupa'da daha fazla turist geleceğini öngörüyor. Hazırlıklar da bu çerçevede sürdürülüyor.

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Güvenli Turizm Sertifikası sayesinde Avrupalı turistlerin Türkiye'yi daha fazla tercih etmesi beklenirken geçtiğimiz yıl da uygulanan bu program sayesinde tecrübe kazanıldığı da ifade ediliyor.

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