İngiltere'den Türkiye'ye büyük ilgi

Rezervasyon taleplerindeki yükseliş dün itibariyle hissedilir oranda yükseldi. Bu bizler için çok güzel bir gelişme. Çünkü İngiltere Türkiye ve Kuşadası için çok ciddi bir kaynak pazar. Pandeminin olmadığı 2019 yılında Türkiye, 727 bin 532 İngiliz turisti ağırlamıştı" dedi.