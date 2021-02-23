• 23 Şubat 2021 - 15:51 • Son Güncelleme:
İngiltere'den Türkiye'ye büyük ilgi
İngiltere'nin'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında tatil amaçlı yurt dışına yapılacak seyahatler için vatandaşlarına uyguladığı kısıtlamayı 17 Mayıs'ta kaldıracağını açıklaması, Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda sevinçle karşılandı. İngiliz turistlerin Türkiye'de tercih ettiği pek çok rotada aynı heyecanlı bekleyiş var. BBC Türkçe'de yer alan habere göre de yasakların kalkmasıyla birlikte İngiliz turistlerin en önemli tatil rotalarından biri Türkiye olacak.
• 23 Şubat 2021 - 15:51 • Son Güncelleme:
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülke genelinde koronavirüs kısıtlamalarını 21 Haziran'a kadar 4 aşamada kaldıracaklarını açıkladı. Okulların ve iş yerlerinin açılması ile spor etkinliklerine seyircilerin alınmasını da kapsayan plana göre, İngiltere vatandaşları 17 Mayıs'tan itibaren tatil amaçlı yurt dışına seyahat edebilecek.
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Boris Johnson'ın yaptığı açıklama sonrası İngilizler önümüzdeki yaz için erken rezervasyon için tur şirketlerine akın etti. BBC Türkçe'de yer alan habere göre İngiliz turistlerin rezervasyonda en çok ilgi gösterdikleri ülkeler Türkiye, İspanya ve Yunanistan olarak sıralandı.
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İngiltere'de vatandaşların ülke dışında seyahate ne zaman çıkacakları henüz belli değil. Bu konuda nihai karar aşılama ve salgının seyrine göre verilecek. Ancak 12 Nisan tarihinde bu konuda bir açıklama yapılacağı açıklandı. Hükumetin de seyahat kısıtlamalarını kaldırma konusunda istekli olduğu belirtildi.
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Mevcut aşılama hızı açısından dikkat çekici bir performans sergileyen İngiltere'nin, önümüzdeki birkaç ay içinde toplumun büyük bir kesimine yönelik aşılamayı tamamlaması öngörülüyor. Bu durumda Mayıs ayının ortasından itibaren, İngilizlerin güvenli bir biçimde seyahat edebilmeleri anlamına geliyor.
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