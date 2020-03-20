• 20 Mart 2020 - 15:10 • Son Güncelleme:
Instagram'ın en popüler kentleri
Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da her gün yüz binlerce fotoğraf paylaşılıyor. Kimi kendisini, kimi yediklerini paylaşırken dünyanın dört bir yanından kentler de Instagram'ın zaman çizelgesinde kendisine yer buluyor. Peki Instagram'da fotoğrafı en çok paylaşılan kentler hangileri? İşte içinde İstanbul, Londra, Paris, New York gibi kentlerin yer aldığı liste.
• 20 Mart 2020 - 15:10 • Son Güncelleme:
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