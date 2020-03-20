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• 20 Mart 2020 - 15:10 • Son Güncelleme:

Instagram'ın en popüler kentleri

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da her gün yüz binlerce fotoğraf paylaşılıyor. Kimi kendisini, kimi yediklerini paylaşırken dünyanın dört bir yanından kentler de Instagram'ın zaman çizelgesinde kendisine yer buluyor. Peki Instagram'da fotoğrafı en çok paylaşılan kentler hangileri? İşte içinde İstanbul, Londra, Paris, New York gibi kentlerin yer aldığı liste.

• 20 Mart 2020 - 15:10 • Son Güncelleme:
1Londra, Birleşik Krallık
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Londra, Birleşik Krallık

Dünyanın en çok ziyaret edilen kentlerinden biri olan Londra, Instagram'ın da yıldız. Yapılan araştırmalara göre Londra hashtagi ile tam 88 milyon paylaşım yapıldı.

2New York, ABD

New York, ABD

Gökdelenleri ünlü New York, Londra'nın çok az bir farkla arkasında yer alıyor.

3Paris Fransa

Paris Fransa

Aşkın ve romantizmin başkenti, dünyanın en çok ziyaret edilen şehri Paris hashtagi ile 75 milyon kez Instagram'da paylaşıldı.

4Dubai, BAE

Dubai, BAE

Körfez'in en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri olan Dubai de Instagram'da en çok paylaşılan kentlerden biri. Dubai hashtagi 59 milyon kez kullanıldı.

5İstanbul, Türkiye

İstanbul, Türkiye

Dünyanın en çok ziyaret edilen kentlerinden biri olan kıtaları birleştiren İstanbul, Instagram'ın ilk beşinde yer alıyor. İstanbul hashtagi tam 50 milyon kez kullanıldı.

6Miami, ABD

Miami, ABD

44.2 milyon

7Los Angeles, ABD

Los Angeles, ABD

36 milyon

8Barcelona, İspanya

Barcelona, İspanya

34 milyon

9Moskova, Rusya

Moskova, Rusya

32 milyon

10Chicago, ABD

Chicago, ABD

31 milyon

11Tokyo, Japonya

Tokyo, Japonya

29 milyon

12Toronto, Kanada

Toronto, Kanada

26 milyon

13Berlin, Almanya

Berlin, Almanya

26 Milyon

14Las Vegas, ABD

Las Vegas, ABD

24 milyon

15Madrid, İspanya

Madrid, İspanya

23 milyon

16Hong Kong

Hong Kong

21 milyon

17Amsterdam, Hollanda

Amsterdam, Hollanda

20 milyon

18Sidney, Avustralya

Sidney, Avustralya

20 milyon

19San Francisco, ABD

San Francisco, ABD

18.7 milyon

20Bangkok, Tayland

Bangkok, Tayland

17 milyon

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