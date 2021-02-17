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• 17 Şubat 2021 - 10:54 • Son Güncelleme:

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 18 Şubat Perşembe yüz yüze eğitim var mı?

İstanbul'da uzun bir aradan sonra epey bir kar yağdı. Kar yağışı nedeniyle pazartesinden bu yana yüz yüze eğitime geçilemezken öğrenciler ve veliler yarınki durumu merak ediyor. "İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 18 Şubat Perşembe yüz yüze eğitim var mı?" sorusu epey sıklaştı.

• 17 Şubat 2021 - 10:54 • Son Güncelleme:
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İstanbul'da gece saatlerinda bastıran kar nedeniyle her yer beyaza büründü... Kar yağışı dolayısıyla bugün de yüz yüze eğitim gerçekleşmezken yarınki durum merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler "İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 18 Şubat Perşembe yüz yüze eğitim var mı?" sorusunu sıklıkla soruyor.

2YARIN OKULLAR TATİL Mİ

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği'nden en son yapılan açıklamada okulların 17 Şubat Çarşamba gününe kadar tatil edildiği belirtilmişti. Gece bastıran ve hala devam eden kar yağışı sonrası Valili'ğin 18 Şubat Perşembe günü için yeni bir açıklama yapması bekleniyor.

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