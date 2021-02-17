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17.02.2021 - 04:51 | | AA

İzmir'de korkutan yangın! 2 araç ve 1 iş yerinde hasar var

İzmir'in Bornova ilçesinde hafif ticari araçta çıkan yangın, bir otomobil ve iş yerinde hasara neden oldu.

İzmir'de korkutan yangın! 2 araç ve 1 iş yerinde hasar var

Rafet Paşa Mahallesi 5050 Sokak'ta İsmail Kasap'a ait hafif ticari araç, park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Araçta çıkan yangın, park halindeki başka bir otomobile ve iş yerine sıçradı.

Yangına İlk müdahaleyi yapan vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

İzmirde korkutan yangın 2 araç ve 1 iş yerinde hasar var


Yangında 2 araç ve iş yerinde hasar meydana gelirken, polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Mahalle sakinlerinden Sinan Baytar (58), bağrışmalar üzerine sokağa çıktığını belirterek, "Hemen arkadaşlar hortumları getirdi. Söndürmeye çalıştılar ancak sönmedi. Öndeki arabaya ve eski fırın var oraya da sıçradı." dedi.

 

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