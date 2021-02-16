• 16 Şubat 2021 - 10:30 • Son Güncelleme:
Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? JGK sonuçları ne zaman açıklanır?
JGK 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alacak. Başvuruların üzerinden yaklaşık iki hafta geçerken gözler sonuç tarihinde... Her gün bir duyuru var mı diye merak edenler "Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? JGK sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusuna yanıt arıyor.
• 16 Şubat 2021 - 10:30 • Son Güncelleme:
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Jandarma Genel Komutanlığı 5 bin sözleşmeli uzman erbaş ilanı verdi. İlana binlerce kişi başvuru yaptı, şimdi dört gözle sonuçlar bekleniyor. Sonuçlar sonrası ise sınav süreci başlayacak. Şu sıralar adaylar ısrarla "Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? JGK sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularına yanıt arıyor.
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Başvuruları uygun görülen adayların seçme sınavlarının ne zaman, nerede ve ne şekilde icra edileceği, başvurusu kabul edilerek kontenjana girmeye ve sınav ücretini yatırmalarına müteakip ayrıca bildirilecektir.
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