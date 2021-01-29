Japon Youtuber'a fahri Zeytinburnulu unvanı

Caddede yürüyerek, Enomoto'yu vatandaşlara tanıtan Arısoy, "Yoshi, seni burada gördüğümüz için çok mutluyuz. Zeytinburnu farklı kültürleri ve milletleri içine alan zengin bir ilçe. Biz de bu zenginlikleri korumak için çalışıyoruz. Hem dünyanın birçok yerinden hem de 81 ilden gelen vatandaşlarımız Zeytinburnu'nda huzur içinde yaşıyor." diye konuştu.