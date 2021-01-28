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• 28 Ocak 2021 - 16:26 • Son Güncelleme:

SON DAKİKA HABERİ | Kabine toplantısı ne zaman 2021, kararlar neler olacak? Bugün kabine toplantısı var mı, hangi gün, saat kaçta?

Kabine toplantısı ile ilgili detaylar gündemde bulunuyor. Koronavirüs nedeniyle çeşitli alanlarda tedbirler ve kısıtlamalar gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restoranların durumu ile ilgili kabine toplantısını işaret emişti. Yeni haftada kabine toplantısının yapılacağı gün merakla bekleniyor. Kısıtlamaların kaldırıp kaldırılmayacağı ya dayeni kararların neler olacağı merak konusu. Kısıtlamalarla ilgili kararlar için gözler kabine toplantısına çevrildi. Peki bu hafta kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı kararları neler olacak? İşte son dakika ayrıntıları...

• 28 Ocak 2021 - 16:26 • Son Güncelleme:
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Kabine toplantısı için yeni haftada bekleyiş devam ediyor. Kabine toplantısı son dakika gelişmeleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan kısıtlamaların kalkacağı tarih ve kafelerin açılacağı tarih merak ediyor. Cuma namazı çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoranların faaliyetleri ile ilgili detayın kabine toplantısında görüşüleceğini belirtmişti. Peki kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün yapılacak? Kabine toplantısı karaları ne zaman belli olur?

22021 KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN

2021 KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı detayları merak ediliyor. Restoranların durumu kabine toplantısında görüşüleceği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Dün saat 17.00'de Bilim Kurulu toplantısı oldu.

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Kabine toplantısının yapılacağı tarih ise henüz belli olmadı. Bu hafta kabine toplantısının yapılacağı tarih belli olduğu zaman son dakika gelişmeleri ayrıntılarıyla haberde yer alacak.

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