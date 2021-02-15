• 15 Şubat 2021 - 09:34 • Son Güncelleme:
Kabine toplantısı ne zaman, bugün var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
Normalleşme için Türkiye gün sayıyor. Özellikle kafe ve restoranların açılış tarihleri deyim yerindeyse iple çekiliyor. Kabine toplantılarının önemi bir hayli büyük bu nedenle özellikle her hafta başı "Kabine toplantısı ne zaman, bugün var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?" soruları art arda geliyor.
• 15 Şubat 2021 - 09:34 • Son Güncelleme:
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Koronavirüste tablo günden güne iyiye gidiyor. Kısıtlamalar yavaş yavaş kalkarken normalleşmenin ne zaman hayata geçeceği büyük bir umutla bekleniyor. Bu nedenle gözler sürekli olarak Kabine toplantısında... Yoğun bir şekilde "Kabine toplantısı ne zaman, bugün var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?" sorularına cevap aranıyor.
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