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• 15 Şubat 2021 - 09:34 • Son Güncelleme:

Kabine toplantısı ne zaman, bugün var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Normalleşme için Türkiye gün sayıyor. Özellikle kafe ve restoranların açılış tarihleri deyim yerindeyse iple çekiliyor. Kabine toplantılarının önemi bir hayli büyük bu nedenle özellikle her hafta başı "Kabine toplantısı ne zaman, bugün var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?" soruları art arda geliyor.

• 15 Şubat 2021 - 09:34 • Son Güncelleme:
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Koronavirüste tablo günden güne iyiye gidiyor. Kısıtlamalar yavaş yavaş kalkarken normalleşmenin ne zaman hayata geçeceği büyük bir umutla bekleniyor. Bu nedenle gözler sürekli olarak Kabine toplantısında... Yoğun bir şekilde "Kabine toplantısı ne zaman, bugün var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?" sorularına cevap aranıyor.

2KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize programı nedeniyle bugün yapılamayan kabine toplantısının çarşamba günü Beştepe'de yapılması planlanıyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde salgının seyrine bağlı olarak kademeli esneme seçenekleri ele alınacak.

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