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• 07 Şubat 2021 - 13:42 • Son Güncelleme:

SON DAKİKA || Kabine toplantısı ne zaman, kararlar neler olacak? Yeni kabine toplantısı saat kaçta, hangi gün yapılacak?

Kabine toplantısı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Koronavirüs salgınından dolayı çeşitli alanlarda kısıtlamalar uygulanıyor. Kısıtlamaların kaldırılacağı tarih ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kararlar için gözler kabine toplantısına çevrildi. Peki kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak 2021?

• 07 Şubat 2021 - 13:42 • Son Güncelleme:
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Kabine toplantısı tarihi gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısında yeni kararların alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta toplantı sonrasında yeni kararları açıklanmıştı. Peki yeni kabine toplantısı ne zaman, kararlar neler olacak? İşte ayrıntılar...

2KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısının tarihi merakla araştırılıyor. Kabine toplantısının yapılacağı zaman henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.

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