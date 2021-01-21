• 21 Ocak 2021 - 09:06 • Son Güncelleme:
Kabine toplantısı ne zaman 2021, yasaklar ne zaman kalkacak? Son dakika kabine toplantısı kararları neler olacak?
Kabine toplantısı günü ile ilgili detaylar vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2021 yılının ilk kabine toplantısı geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Geçen hafta toplantı ardından kısıtlamalarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapmıştı. Kısıtlamalarla ilgili detaylar da merakla araştırılıyor. Peki kabine toplantısı ne zaman 2021, kısıtlamalar kaldırılacak mı? Kabine toplantısı kararları neler olacak?
• 21 Ocak 2021 - 09:06 • Son Güncelleme:
1