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• 21 Ocak 2021 - 09:06 • Son Güncelleme:

Kabine toplantısı ne zaman 2021, yasaklar ne zaman kalkacak? Son dakika kabine toplantısı kararları neler olacak?

Kabine toplantısı günü ile ilgili detaylar vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2021 yılının ilk kabine toplantısı geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Geçen hafta toplantı ardından kısıtlamalarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapmıştı. Kısıtlamalarla ilgili detaylar da merakla araştırılıyor. Peki kabine toplantısı ne zaman 2021, kısıtlamalar kaldırılacak mı? Kabine toplantısı kararları neler olacak?

• 21 Ocak 2021 - 09:06 • Son Güncelleme:
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Kabine toplantısı son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantı bu hafta henüz yapılmadı. Toplantıda kısıtlamaların konuşulması bekleniyor. Peki kabine toplantısı ne zaman, kısıtlamalar kaldırılacak mı 2021?

2KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz hafta kabine toplantısı 11 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşmişti. Bu hafta kabine toplantısının gerçekleşeceği tarih henüz belli olmadı. Ancak konu ile ilgili açıklama geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.

3KISITLAMARLAR KALDIRILACAK MI

KISITLAMARLAR KALDIRILACAK MI?

Kısıtlatmalar ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını açıklamıştı. Kısıtlamalarla ilgili yeni bir detay geldiği zaman haberde olacak.

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