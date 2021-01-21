Kabine toplantısı ne zaman 2021, yasaklar ne zaman kalkacak? Son dakika kabine toplantısı kararları neler olacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Geçtiğimiz hafta kabine toplantısı 11 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşmişti. Bu hafta kabine toplantısının gerçekleşeceği tarih henüz belli olmadı. Ancak konu ile ilgili açıklama geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.