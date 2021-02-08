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• 08 Şubat 2021 - 09:21 • Son Güncelleme:

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararlar neler olacak? Son dakika yeni kabine toplantısı bekleniyor...

Kabine toplantısı merakla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okulların açılacağı tarihi duyurmuştu. Koronaviürs kısıtlamaları devam ederken yeni haftada kabine toplantısının yapılacağı tarih ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki kabine toplantısı ne zaman, kararlar neler olacak 2021?

• 08 Şubat 2021 - 09:21 • Son Güncelleme:
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Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? sorusunun cevabı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Hafta içi ve sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Bu kısıtlamaların kalkacağı tarih ise merak konusu. Kısıtlamalar için kabine toplantısından karar çıkıp çıkmayacağı araştırılıyor. Peki kabine toplantısı hangi gün, saat kaçta?

2KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yeni haftanın başlamasıyla birlikte kabine toplantısı ile ilgili araştırmalar başladı. Bu hafta kabine toplantısının yapılıp yapılmayacağı ve zamanı ise merak konusu. Kabine toplantısının tarihi ise henüz belli olmadı. Kabine toplantısının günü açıklandığı zaman son dakika gelişmeleri haberde yer alacak.

3KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER OLACAK

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER OLACAK?

Geçtiğimiz hafta gerçekleşene kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların açılacağı tarihi duyurmuştu. Yeni kabine toplantısından çıkacak kararlar ise merakla bekleniyor.

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