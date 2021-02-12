• 12 Şubat 2021 - 09:58 • Son Güncelleme:
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, son dakika bugün var mı 2021? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
Kabine Toplantısı günü vatandaşlar tarafından bekleniyor. Geçtiğimiz kabine toplantılarında koronavirüs salgını ile ilgili kararlar alınmıştı. Koronavirüs salgını kısıtlamaları devam ederken kısıtlamaların klakacağı tarih merak konusu. Kararlar için gözler kabine toplantısına çevrildi. Peki kabine toplantısı ne zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
• 12 Şubat 2021 - 09:58 • Son Güncelleme:
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Kabine toplantısı için bekleyiş devam ediyor. Kabine toplantıları sonrasında alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda paylaşmıştı. Yeni kabine toplantısının yapılacağı tarih ise gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki kabine toplantısı ne zaman 2021?
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