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• 17 Şubat 2021 - 10:39 • Son Güncelleme:

Kabine toplantısı ne zaman, son dakika bugün saat kaçta yapılacak 2021? Bu hafta yeni kabine toplantısı kararları neler olacak?

Kabine toplantısı ile ilgili detaylar gündemde yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bazı alanlarda kısıtlamalar uygulanıyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı, kafelerin faaliyet durumu ile ilgili son gelişmelerin durumu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısının saati belli oldu. Kabine toplantısından çıkacak kararlar ise merak konusu. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı?

• 17 Şubat 2021 - 10:39 • Son Güncelleme:
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Kabine toplantısı son dakika gelişmeleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Kısıtlamaların kalkacağı tarih merak ediliyor. Kısıtlamalarla ilgili detaylar için gözler kabine toplantısında çıkacak kararlara çevrildi. Peki kabine toplantısı ne zaman, bugün var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

2KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kısıtlamalarla ilgili kararlar için kabine toplantısı bekleniyor. Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de saat 15.00'te toplanacak.

3KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLACAK

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLACAK?

Kabine toplantısı sonrasında alınan kararların açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili ayrıntılar belli olunca detaylar haberde yer alacak.

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