Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Kabine toplantısı ne zaman, son dakika bugün var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak, kabine toplantısı kararları neler olacak?
• 16 Şubat 2021 - 07:37 • Son Güncelleme:

Kabine toplantısı ne zaman, son dakika bugün var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak, kabine toplantısı kararları neler olacak?

Kabine toplantısı gündemde yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bazı alanlarda kısıtlamalar uygulanıyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı, kafelerin faaliyet durumu ile ilgili son gelişmelerin durumu merak ediliyor. Kabine toplantısından çıkacak kararlar ise merak konusu. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı?

• 16 Şubat 2021 - 07:37 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Kabine toplantısı son dakika gelişmeleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Kısıtlamaların kalkacağı tarih merak ediliyor. Kısıtlamalarla ilgili detaylar için gözler kabine toplantısında çıkacak kararlara çevrildi. Peki kabine toplantısı ne zaman, bugün var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

2KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kısıtlamalarla ilgili kararlar için kabine toplantısı bekleniyor. Kabine toplantısı dün yani haftanın ilk günü gerçekleştirilmedi. Bu hafta yeni kabine toplantısının çarşamba günü yapılması bekleniyor.

3KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLACAK

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLACAK?

Kabine toplantısı sonrasında alınan kararların açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili ayrıntılar belli olunca detaylar haberde yer alacak.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Altın fiyatları 16 Şubat takip ekranı TIKLA: Son dakika gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Son dakika: Kritik seviye! Dolar aylar sonra...

Son dakika: Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yasaklandı! 1 ay sonra...

Son dakika: Bakanlık harekete geçti! Bu markalar tüm Türkiye'de yasaklandı...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet