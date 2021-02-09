Kabine toplantısı ne zaman, son dakika saat kaçta, 2021 bugün var mı? Yeni haftada kabine toplantısı kararları neler olacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Yeni haftanın başlamasıyla birlikte kabine toplantısı ile ilgili araştırmalar başladı. Bu hafta kabine toplantısının yapılıp yapılmayacağı ve zamanı ise merak konusu. Kabine toplantısının tarihi ise henüz belli olmadı. Kabine toplantısının günü açıklandığı zaman son dakika gelişmeleri haberde yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş programı ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Çarşamba günü Millete Sesleniş programını özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum.' dedi.