• 09 Şubat 2021 - 17:04 • Son Güncelleme:
Kabine toplantısı ne zaman, son dakika saat kaçta, 2021 bugün var mı? Yeni haftada kabine toplantısı kararları neler olacak?
Kabine toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Dünyanın gündeminde koronavirüs haberleri yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Kısıtlamaların kalkacağı tarih ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni haftada kabine toplantısının yapılacağı tarih ise vatandaşlar tarafından merak konusu. Peki kabine toplantısı ne zaman, kararlar neler olacak 2021?
• 09 Şubat 2021 - 17:04 • Son Güncelleme:
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Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? sorusunun cevabı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Hafta içi ve sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Bu kısıtlamaların kalkacağı tarih ise merak konusu. Kısıtlamalar için kabine toplantısından karar çıkıp çıkmayacağı araştırılıyor. Peki kabine toplantısı hangi gün, saat kaçta?
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