SON DAKİKA HABERİ || Kabine toplantısı ne zaman yapılacak 2021, saat kaçta, bugün var mı? Yeni kabine toplantısı kararları neler olacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Dün yeni bir haftanın başlamasıyla beraber kabine toplantısı araştırılan konular arasına girdi. 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı, kafeler, restoranlar ve lokantalara getirilen kısıtlamalar ile sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınacak son kararlar merak konusu. Gözler ise yeni yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Henüz kabine toplantısının tarihi belli olmadı. Kabine toplantısı günü açıklandığı zaman ayrıntıları habere eklenecek.