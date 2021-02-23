• 23 Şubat 2021 - 11:30 • Son Güncelleme:
SON DAKİKA HABERİ || Kabine toplantısı ne zaman yapılacak 2021, saat kaçta, bugün var mı? Yeni kabine toplantısı kararları neler olacak?
Kabine toplantısı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı hafta içi belirli saatlerde uygulanırken hafta sonu ise gün boyunca sürüyor. Yasakların kalkacağı tarih merak ediliyor ve detaylar için ise kabine toplantısından çıkacak kararlar merak ediliyor. Peki kabine toplantısı ne zaman, kararlar neler olacak? Kabine toplantısı saat kaçta?
• 23 Şubat 2021 - 11:30 • Son Güncelleme:
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Kabine toplantısı haftanın ilk günü olan pazartesi yapılmadı. Yeni haftada kabine toplantısının yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Kafelere getirilen kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni yapılacak olan kabine toplantısından karar çıkıp çıkmayacağı bireylerin gündeminde yer alıyor. Peki kabine toplantısı ne zaman, bugün var mı? Kabine toplantısı saat kaçta?
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Dün yeni bir haftanın başlamasıyla beraber kabine toplantısı araştırılan konular arasına girdi. 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı, kafeler, restoranlar ve lokantalara getirilen kısıtlamalar ile sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınacak son kararlar merak konusu. Gözler ise yeni yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Henüz kabine toplantısının tarihi belli olmadı. Kabine toplantısı günü açıklandığı zaman ayrıntıları habere eklenecek.
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