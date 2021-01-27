AA
• 27 Ocak 2021 - 19:54 • Son Güncelleme:
Kabusu yaşıyorlar! Korkutan rakamlar sonrası flaş karar
Gelen son dakika haberine göre; İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1725 kişi hayatını kaybetti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yurt dışı kaynaklı yeni türleriyle mücadele kapsamında, seyahat yasağı uygulanan "kırmızı liste"deki ülkelerden gelecek İngiliz vatandaşlarının hükümetin belirlediği otellerde 10 gün karantinaya alınacağını açıkladı.
AA
• 27 Ocak 2021 - 19:54 • Son Güncelleme:
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yurt dışı kaynaklı yeni türleriyle mücadele kapsamında, seyahat yasağı uygulanan "kırmızı liste"deki ülkelerden gelecek İngiliz vatandaşlarının hükümetin belirlediği otellerde 10 gün karantinaya alınacağını açıkladı.
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Aşılamada öncelikliler listesinde yer alan ilk 4 grubun tamamına Kovid-19 aşısının yapılması hedefine yaklaştıklarını vurgulayan Johnson, 80 yaşın üzerindekilerin beşte dördüne, 75-79 yaş aralığındakilerin yarısından fazlasına ve bakımevi çalışanlarının dörtte üçüne Kovid-19 aşısının ilk dozunun yapıldığı bilgisini paylaştı.
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