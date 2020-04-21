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21.04.2020 - 13:48 | | DHA

Kahramanmaraş'ta çizgili sırtlan ve porsuk görüntülendi!

Kahramanmaraş’ta varlıkları bilinen ancak bugüne kadar hiç görüntülenmeyen çizgili sırtlan ve porsuk, fotokapana yakalandı.

Kahramanmaraş'ta çizgili sırtlan ve porsuk görüntülendi!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü, yaban hayvanlarını korumak ve popülasyonlarını takip etmek için dağlık ve kırsal alanlarda birçok noktaya fotokapan yerleştirdi. Bugüne kadar birçok hayvanı görüntüleyen fotokapanlara son olarak, bölgede varlıkları bilinen ancak bugüne kadar hiç görüntülenemeyen çizgili sırtlan ve porsuk takıldı.

Sürülere ve insanlara saldırmayan, leşlerle beslenen çizgili sırtlan dışında fotokapanlar tarafından vaşak, yaban keçisi, keklik ve kurt görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü, hayvanların bu fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

 

 

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