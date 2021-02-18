• 18 Şubat 2021 - 10:30 • Son Güncelleme:
Regaip Kandili mesajları için en farklı seeçenekler! Resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı kandil mesajları
Regaip Kandiliniz mübarek olsun! Mübarek üç aylar içerisinde Recep ayının ilk cuma gecesi Regaip Kandili gecesi olarak idrak edilmektedir. Bu özel gecede sevdiklerinden, ailesinden ve yakınlarından uzakta olan vatandaşlar kandil mesajları ile sevdiklerinin yüzünde tebessüm olacak. En güzel, en anlamlı kandil mesajı seçenekleri ile sizde sevdiklerinizin yüzünde tebessüm oluşturabilirsiniz. İşte en yeni, en güzel kandil mesajı seçenekleri...
• 18 Şubat 2021 - 10:30 • Son Güncelleme:
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Regaip Kandili mesajları araştırma konusu olmaya devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan yılın ilk ragaip kandili gecesi bu gece idrak edilecek. 2021 yılı içerisinde mübarek üç ayların başlamasının ardından Recep ayının ilk cuma gecesi Regaip Kandili olarak idrak ediliyor. Bu özel gecede müslümanlar beş vakit namazın yanı sıra akşam ve yatsı namazı arasında bolca nafile ve kaza namazı kılacak. Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim okunacak. Yapılacak olan ibadetlerin ardından eller semaya açılacak ve dualar edilecek.
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2021 REGAİP KANDİL MESAJLARI
* Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu,rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere…
* Agactan dökülen her Yaprak duacınız Kur’an-ı Kerim yoldaşınız olsun.
• Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer.
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Mübarek aylara selam olsun.. Selam olsun ey Regaip..
Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler,mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler…. İyi Kandiller
• Mübarek aylara selam olsun.. Selam olsun ey Regaip..
Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri dönmez kabul olunur: Recep’in gecesi, Şaban’ın yarısında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı geceleri.” HADİS
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Affımıza vesile olması dileklerimle Regaib kandilinizi tebrik ederim.
Allah’ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Regaib Kandiliniz mübarek olsun.
Allah’ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Regaib kandiliniz mübarek olsun.
Allah’ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. Hayırlı kandiller.
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• Allah’ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Regaib Kandili’nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çekidüzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Regaib Kandiliniz mübarek olsun!
Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Regaib Kandiliniz kutlu olsun..
Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle Regaib kandilinizi kutlarım.
Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller..
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• Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydan-ı gazada cihad eden gibi Allah yanında rütbesi vardır.
Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Regaib kandilin mübarek olsun…
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Regaib Kandiliniz mübarek olsun.
Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun? Bu gece beraat gecesi. Dua edelim.. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.
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• Bu gece beraat kandili.. Günahtan kurtuluş gecesi.. Haydi dua edelim.. Temizlensin günah defterleri.. İyi kandiller..
Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Regaip kandiliniz hayırlı olsun!
Tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle.. Hayırlı kandiller..
Tüm Müslüman dünyasının Mübarek Regaip Kandilini tebrik ederiz.
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