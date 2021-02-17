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• 17 Şubat 2021 - 14:54 • Son Güncelleme:

Kandil ne zaman 2021 tarihleri | Bugün kandil mi, ne kandili, Regaib Kandili mi?

Kandil ne zaman sorusu yoğun ilgi görürken, İslam alemi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Dini Günler takvimi 2021 listesine göz atıyor. Bugün kandil mi, bugün ne kandili soruları büyük yankı oluştururken, bugün Regaib Kandili mi sorusu da merak ediliyor. İşte Kandil ne zaman sorusuna yönelik 2021 Kandil tarihleri haberimizde...

• 17 Şubat 2021 - 14:54 • Son Güncelleme:
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da kandiller idrak edilecek. Kandil günlerinde bol bol ibadet yaparak af dilenecek. İslam alemi için büyük anlam ve önem taşıyan mübarek üç aylar başladı. Recep, Şaban ve Ramazan ayından oluşan üç aylarda kandil günleri de idrak edilecek. Peki kandil tarihleri 2021 ne zaman? Bugün kandil mi? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan kandil tarihleri 2021 takvimi haberimizde...

2BUGÜN KANDİL Mİ

BUGÜN KANDİL Mİ?

17 Şubat 2021 Çarşamba günü kandil günü değil. Peki ilk hangi kandil, ne zaman idrak edilecek?

3KANDİL TARİHLERİ 2021 TAKVİMİ - REGAİB KANDİLİ

KANDİL TARİHLERİ 2021 TAKVİMİ - REGAİB KANDİLİ

REGAİP KANDİLİ: 2021 Yılının ilk kandili Regaib Kandili'dir. 18 Şubat 2021 Perşembe günü idrak edilecektir.

4MİRAÇ KANDİLİ:

MİRAÇ KANDİLİ:

MİRAÇ KANDİLİ: 2021 Yılının ikinci kandili Miraç Kandili'dir. 10 Mart 2021 Çarşamba günü idrak edilecektir.

5BERAT KANDİLİ:

BERAT KANDİLİ:

2021 Yılının üçüncü kandili Berat Kandili'dir. 27 Mart 2021 Cumartesi günü idrak edilecektir.

6KADİR GECESİ:

KADİR GECESİ:

2021 Yılında Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecektir.

7MEVLİT KANDİLİ:

MEVLİT KANDİLİ:

2021 Yılının son kandili ise Mevlit Kandili'dir. 17 Ekim 2021 Pazar günü idrak edilecektir.

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