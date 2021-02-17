• 17 Şubat 2021 - 14:54 • Son Güncelleme:
Kandil ne zaman 2021 tarihleri | Bugün kandil mi, ne kandili, Regaib Kandili mi?
Kandil ne zaman sorusu yoğun ilgi görürken, İslam alemi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Dini Günler takvimi 2021 listesine göz atıyor. Bugün kandil mi, bugün ne kandili soruları büyük yankı oluştururken, bugün Regaib Kandili mi sorusu da merak ediliyor. İşte Kandil ne zaman sorusuna yönelik 2021 Kandil tarihleri haberimizde...
• 17 Şubat 2021 - 14:54 • Son Güncelleme:
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