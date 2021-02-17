Karavana dönüştürdükleri minibüsle Türkiye'yi dolaşıyor

Zaten bizim 'kampyerleri.org' diye bir sitemiz var. Burada da Türkiye'de kamp yapılacak yerleri paylaşıyorduk. Cevdet, 'Beraber bir karavan yaparak yeni yerler keşfedelim ve doğaseverlere bir kılavuz oluşturalım' dedi. Böylece bir yolculuğa çıkmış olduk." diye konuştu.