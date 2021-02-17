AA
• 17 Şubat 2021 - 16:07 • Son Güncelleme:
Karavana dönüştürdükleri minibüsle Türkiye'yi dolaşıyor
Tasarladıkları karavanla Ankara'dan yola çıkan iki kafadar, heyecanlı yolculuklarını 81 ili gezerek tamamlamayı hedefliyor. Niyazi Solak: "Aslında biz, beş yıldızlı otellerde değil de milyon yıldızlı gökyüzünün altında uyanmayı tercih ettik" dedi.
AA
• 17 Şubat 2021 - 16:07 • Son Güncelleme:
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Ankara'da bir minibüsü kendi imkanlarıyla karavana dönüştüren iki arkadaş, başkentten çıktıkları yolculuklarını 81 ili gezerek tamamlamak istiyor.
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Yeme içme, yatak ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabildikleri karavan ortaya çıkaran iki kafadar, 26 gün önce çıktıkları yolculuklarında Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Kayseri'de çadır ya da karavanda konaklayıp, bu illerin doğal güzellikleri keşfetti.
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