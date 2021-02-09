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AA
• 09 Şubat 2021 - 09:03 • Son Güncelleme:

Kastamonu'da orman yangını mahalleye sıçradı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Abana ilçesinde çıkan yangın nedeniyle bir mahalle boşaltıldı.

AA
• 09 Şubat 2021 - 09:03 • Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çayırcık Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede mahalledeki evler ile ormanlık alana sıçradı. Yangın nedeniyle Çayırcık Mahallesi boşaltıldı.

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Yangına Abana ve çevre ilçelerin itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler müdahale ediyor.

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