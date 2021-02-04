DHA/AA
• 04 Şubat 2021 - 15:04 • Son Güncelleme:
Katil eş saklandığı ahırda yakaladı
Diyarbakır'da eşini öldüren, baldızı, yakını ve 3 çocuğunu yaralayan zanlı, saklandığı ahırda yakalandı. Diyarbakır'da barışma ve taşınma vaadiyle eve götürdüğü eşi Süreyya Büyük'ü av tüfeği ile ateş ederek öldüren, 3 çocuğunu, eşinin kız kardeşini ve akrabasını yaralayıp kaçan Mehmet Büyük'ün saklandığı yer, jandarmanın kurduğu özel ekibin çalışmasıyla tespit edildi. Büyük, düzenlenen operasyonla saklandığı evin ahırında yakalanarak gözaltına alındı.
DHA/AA
• 04 Şubat 2021 - 15:04 • Son Güncelleme: