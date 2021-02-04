Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Katil eş saklandığı ahırda yakaladı
DHA/AA
• 04 Şubat 2021 - 15:04 • Son Güncelleme:

Katil eş saklandığı ahırda yakaladı

Diyarbakır'da eşini öldüren, baldızı, yakını ve 3 çocuğunu yaralayan zanlı, saklandığı ahırda yakalandı. Diyarbakır'da barışma ve taşınma vaadiyle eve götürdüğü eşi Süreyya Büyük'ü av tüfeği ile ateş ederek öldüren, 3 çocuğunu, eşinin kız kardeşini ve akrabasını yaralayıp kaçan Mehmet Büyük'ün saklandığı yer, jandarmanın kurduğu özel ekibin çalışmasıyla tespit edildi. Büyük, düzenlenen operasyonla saklandığı evin ahırında yakalanarak gözaltına alındı.

DHA/AA
• 04 Şubat 2021 - 15:04 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL
2
3
4
5
6
7
8
9

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

45 gün bekletip sonra satıyor! Servet değerinde

Son dakika: Hedef belirlendi! Bakan 'hazine'yi inceledi ve tarih verdi! '400 ton altın' açıklaması

Erdoğan temelini atmıştı! Tarih belli oldu

Siparişlere yetişemiyorlar! Bin 200 lira...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet