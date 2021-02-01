DHA
• 01 Şubat 2021 - 22:45 • Son Güncelleme:
Kilosu yüzünden terk edildi! Gerçek aşkı buldu
Kanada'da yaklaşık 120 kilogram ağırlığında olan Brittany Jacques (23), kilosu yüzünden eski erkek arkadaşları tarafından terk edildikten sonra gerçek aşkı buldu. Jacques, 65 kilogram olan Matt Montgomery (23) kendisini sevdiğini duyurdu.
DHA
• 01 Şubat 2021 - 22:45 • Son Güncelleme:
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Kanada'nın Ontario bölgesinde yaşayan Brittany Jacques 120 kilogram ağırlığında olması nedeniyle eski erkek arkadaşlarının onu terk ettiğini ve ciddi anlamda özgüven kaybı yaşadığını ifade etti.
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