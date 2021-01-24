DHA
• 24 Ocak 2021 - 17:30 • Son Güncelleme:
Kısıtlamada, yollar ve meydanlar turistlere kaldı!
Koronavirüs tedbirlerinden muaf olan turistler, soğuk ve yağmurlu havaya rağmen Sultanahmet Meydanı'nı boş bırakmadı. Taksim, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret eden turistler, yağmur altında fotoğraf çektirdi.
DHA
• 24 Ocak 2021 - 17:30 • Son Güncelleme:
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Koronavirüs tedbirlerinden muaf olan turistler, soğuk ve yağmurlu havaya rağmen Sultanahmet Meydanı'nı boş bırakmadı. Taksim, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret eden turistler, yağmur altında fotoğraf çektirdi.
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