Kısıtlamadan muaflar... Güzel havanın tadını çıkardılar

Turistlerin turlarla geldiğini ve sahil kesiminin hafta içine göre daha hareketli olduğunu aktaran Vatan, "Hafta sonu turistler Kartepe'ye çıkıyorlar, Maşukiye'ye ve oradan Sapanca Sahili'ne iniyorlar, sonra İstanbul'a dönüyorlar. Satışlarımız hafta içine nazaran daha iyi." diye konuştu.