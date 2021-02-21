AA
• 21 Şubat 2021 - 18:47 • Son Güncelleme:
Kısıtlamadan muaflar... Güzel havanın tadını çıkardılar
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dışındaki turistler, güzel havada keyifli vakit geçirdi.
AA
• 21 Şubat 2021 - 18:47 • Son Güncelleme:
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Yeşili, doğası ve gölüyle turistlerin cazibe merkezi olan Sapanca'da güzel havayı fırsat bilen yabancı turistler, sahilleri doldurdu. Özellikle Sapanca Sahili'ne ilgi gösteren Arap turistler, sahil boyunca yürüyüş yaptı ve teknelerle gölde gezintiye çıktı.
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Sahil kesiminde restoran işleten Ahmet Erdoğan, AA muhabirine, kısıtlama günlerinde yabancı turistlere hizmet verdiklerini söyledi. Salgın tedbirlerine uyduklarını dile getiren Erdoğan, "Elimizden geldiğince Sapanca'daki Arap turistleri ağırlamaya çalışıyoruz." dedi.
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