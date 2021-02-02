Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Kısıtlamalar kalktı mı? Kısıtlamalar hangi tarihte bitiyor?
• 02 Şubat 2021 - 11:46 • Son Güncelleme:

Kısıtlamalar kalktı mı? Kısıtlamalar hangi tarihte bitiyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde dün Kabine toplantısı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası çok önemli açıklamalarda bulundu. Herkesin gözü kulağı ise sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalardaydı. Peki, Sokağa çıkma yasağı bitti mi, kısıtlamalar kalktı mı?

• 02 Şubat 2021 - 11:46 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Dün milyonlar Kabine toplantısına kilitlenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı yapıldı. Birçok karar alınırken sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamaların akıbeti merak edilmeye başlandı. İşte alınan kararlar...

2SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTTİ Mİ, KISITLAMALAR KALKTI MI

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTTİ Mİ, KISITLAMALAR KALKTI MI?

Sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar kalkmış değil. Koronavirüsün seyrine göre hareket edilecek.

3OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü toplantının ardından "Uzaktan eğitim-öğretimin temeli olan internete erişimlerindeki sınırlılığı dikkate alarak köy okullarında 15 Şubat’ta eğitim-öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim-öğretime yeniden ara verilebilecek. 8. ve 12. sınıflarla ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart’tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart’tan itibaren il bazında eğitim-öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalar yürütülecek.

4KISITLAMALAR KALKACAK MI

KISITLAMALAR KALKACAK MI?

Vakaların belirli sayının altına düşmesiyle birlikte esnaflarımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz." dedi.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son Dakika Haberler: Dev market zincirlerinin soruşturmasında flaş gelişme! Bitiyor...

Biri avukat diğeri öğretmen! İç savaştan kaçıp Türkiye'de bu işi yapıyorlar...

Son dakika: 'Yunanistan' haczi! Türkiye'ye servet kaldı...

Son dakika: Artık son! Müthiş fırsat, bugün mesai bitimine kadar...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet