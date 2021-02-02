Kısıtlamalar kalktı mı? Kısıtlamalar hangi tarihte bitiyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü toplantının ardından "Uzaktan eğitim-öğretimin temeli olan internete erişimlerindeki sınırlılığı dikkate alarak köy okullarında 15 Şubat’ta eğitim-öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim-öğretime yeniden ara verilebilecek. 8. ve 12. sınıflarla ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart’tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart’tan itibaren il bazında eğitim-öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalar yürütülecek.