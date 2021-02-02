• 02 Şubat 2021 - 11:46 • Son Güncelleme:
Kısıtlamalar kalktı mı? Kısıtlamalar hangi tarihte bitiyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde dün Kabine toplantısı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası çok önemli açıklamalarda bulundu. Herkesin gözü kulağı ise sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalardaydı. Peki, Sokağa çıkma yasağı bitti mi, kısıtlamalar kalktı mı?
• 02 Şubat 2021 - 11:46 • Son Güncelleme:
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Dün milyonlar Kabine toplantısına kilitlenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı yapıldı. Birçok karar alınırken sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamaların akıbeti merak edilmeye başlandı. İşte alınan kararlar...
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