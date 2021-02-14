Kız kardeşinin pasaportuyla kaçacaktı! Böyle yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kamu Görevlisine Yalan Beyanda Bulunmak" ve "Yurt Dışı Çıkış Yasağı Bulunan Şahıs" konumundaki S.O.'nun, 14 Ocak günü saat 11.00'de kız kardeşi B.O. ismine düzenlenmiş pasaportla Casablanca'dan İstanbul aktarmalı olarak Saopaolo'ya gitmek üzere işlemlerini yaparken yakalandığı belirtildi.