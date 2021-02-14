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DHA
• 14 Şubat 2021 - 17:59 • Son Güncelleme:

Kız kardeşinin pasaportuyla kaçacaktı! Böyle yakalandı

Yurt dışına çıkış yasağı bulunan ve terör örgütü PKK üyeliğinden kaydı bulunan S.O. kız kardeşinin pasaportuyla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.

DHA
• 14 Şubat 2021 - 17:59 • Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kamu Görevlisine Yalan Beyanda Bulunmak" ve "Yurt Dışı Çıkış Yasağı Bulunan Şahıs" konumundaki S.O.'nun, 14 Ocak günü saat 11.00'de kız kardeşi B.O. ismine düzenlenmiş pasaportla Casablanca'dan İstanbul aktarmalı olarak Saopaolo'ya gitmek üzere işlemlerini yaparken yakalandığı belirtildi.

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Açıklamada, S.O. isimli kadının yapılan sorgulamasında; PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden kaydının olduğu ve yurt dışı çıkış yasağının bulunduğu, kız kardeşi B.O. adına düzenlenmiş olan pasaportu kullanarak seyahat etmeye çalıştığının tespit edildiği bildirildi.

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Şüphelinin işlemlerinin ardından 15 Ocak günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.

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Kadının havalimanında yakalanarak polis ekiplerince götürülme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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