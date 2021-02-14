DHA
• 14 Şubat 2021 - 17:59 • Son Güncelleme:
Kız kardeşinin pasaportuyla kaçacaktı! Böyle yakalandı
Yurt dışına çıkış yasağı bulunan ve terör örgütü PKK üyeliğinden kaydı bulunan S.O. kız kardeşinin pasaportuyla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.
DHA
• 14 Şubat 2021 - 17:59 • Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kamu Görevlisine Yalan Beyanda Bulunmak" ve "Yurt Dışı Çıkış Yasağı Bulunan Şahıs" konumundaki S.O.'nun, 14 Ocak günü saat 11.00'de kız kardeşi B.O. ismine düzenlenmiş pasaportla Casablanca'dan İstanbul aktarmalı olarak Saopaolo'ya gitmek üzere işlemlerini yaparken yakalandığı belirtildi.
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