DHA
• 13 Şubat 2021 - 08:32 • Son Güncelleme:
Kız kardeşleri gören şaşırıyor! Erkek işi diyenler...
Artvin'in Arhavi ilçesinde Kübra (26) ve Melda Çelenk (25) kardeşler, 20 metrekarelik dükkanda 'erkek işi' diyenlere inat baba mesleğini yapıyorlar. Çelenk kardeşler, her şeyi babalarından öğrendiklerini, ayakları üzerinde durmanın gururlandırdığını söylüyor.
DHA
• 13 Şubat 2021 - 08:32 • Son Güncelleme:
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Arhavi ilçesinde 20 metrekare dükkan açan Kübra- Melda Çelenk kardeşler ‘erkek işi ’söylemlerine aldırmadan balık ayıklıyor, ekmek paralarını kazanıyor.
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