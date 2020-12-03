MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Koltukların arasında gizli bölmede yakalandılar
ABONE OL
03.12.2020 - 17:32 | | İHA

Koltukların arasında gizli bölmede yakalandılar

Konya'da Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, sokağa çıkma yasağı saatinde açık olduğu tespit edilen iş yerlerindeki aramada bazı kişiler üst üste dizilerek gizli bölme oluşturulan koltukların arasında saklanırken bulundu.

Koltukların arasında gizli bölmede yakalandılar
Üst üste konulan koltuklardan oluşan gizli bölmede yakalandılar
Üst üste konulan koltuklardan oluşan gizli bölmede yakalandılar
Üst üste konulan koltuklardan oluşan gizli bölmede yakalandılar
Haberin Tüm Fotoğrafları

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Covid-19 ile mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde 4 iş yerinin sokağa çıkma saatinde açık olduğu ve belgelerinin eksik olduğu tespit edildi.

Tütün mamullerinin de tüketildiğinin belirlendiği iş yerlerindeki 87 şahsa sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağı kuralına riayet etmemekten işlem yapıldı. İş yerinde yapılan aramalarda bazı kişiler ise iş yerinin bir köşesine üst üste dizilerek gizli bölme oluşturulan koltukların arasında saklanmış halde bulundu.

Yapılan incelemelerde 1 aranan şahıs, 1 yabancı uyruklu şahıs da yakalandı. 1 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği denetimlerde, 4 iş yeri sorumlusu hakkında 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak'tan adli işlem başlatılırken, iş yerleri faaliyetten men edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BMGK "Kovid-19 ile Mücadele Oturumu"ndaki mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu Kovid-19’la Mücadele Özel Oturumu'nda konuştu. Erdoğan açıklamalarında, "Aşı çalışmalarında önemli bir başarıya imza atan oturuma da çevrimiçi iştirak eden BionTech kurucuları Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özden Türeci'yi huzurlarınızda şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Deprem mi oldu, en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?

Son dakika! Deprem mi oldu, en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?

Tek tek açıklandı işte en ucuz otomobiller

Tek tek açıklandı işte en ucuz otomobiller

'Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma'

'Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma'

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyanın konuştuğu iki Türk'e özel tebrik

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyanın konuştuğu iki Türk'e özel tebrik

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet