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AA
• 13 Şubat 2021 - 19:30 • Son Güncelleme:

Komşudan korkutan mutasyon açıklaması! 'Tüm ülkeye yayıldı'

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonlu varyantının hemen hemen ülkenin tamamına yayıldığını belirterek vatandaşları tedbirlere sıkı sıkıya uymaya çağırdı.

AA
• 13 Şubat 2021 - 19:30 • Son Güncelleme:
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İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, sağlık bilimleri üniversitelerinin rektörleriyle çevrim içi düzenlenen toplantıya katılan Nemeki, salgının ülkedeki durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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Kovid-19'la mücadelede kendilerini zor günlerin beklediğini söyleyen Nemeki, başkent Tahran'da 71 yaşındaki bir kadının, Kazvin eyaletine bağlı Aybek ilçesinde de 48 yaşındaki bir erkeğin mutasyonlu virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

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Nemeki, "Yaşanan olaylar, mutasyonlu virüsün neredeyse tüm ülkeye yayıldığını kanıtladı. Bu virüsün her şehirde, köyde ve ailede ortaya çıkabileceğini düşünmek zorundayız. Bu durum, ciddi tehlike alarmlarından biridir." dedi.

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Sağlık Bakanı, Kovid-19'la mücadelede halka alınan önlemlere sıkı sıkıya riayet etme çağrısı yaptı.

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İran'da Kovid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türünün ilk kez 5 Ocak'ta görüldüğü açıklanmıştı.

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