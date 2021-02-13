AA
• 13 Şubat 2021 - 19:30 • Son Güncelleme:
Komşudan korkutan mutasyon açıklaması! 'Tüm ülkeye yayıldı'
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonlu varyantının hemen hemen ülkenin tamamına yayıldığını belirterek vatandaşları tedbirlere sıkı sıkıya uymaya çağırdı.
AA
• 13 Şubat 2021 - 19:30 • Son Güncelleme:
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İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, sağlık bilimleri üniversitelerinin rektörleriyle çevrim içi düzenlenen toplantıya katılan Nemeki, salgının ülkedeki durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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