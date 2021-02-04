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milliyet.com.tr
• 04 Şubat 2021 - 21:09 • Son Güncelleme:

Korkunç senaryo! Sadece oralar değil, bilinenin çok üstünde...

Dünya genelinde 2 milyon 300 bine yakın insanın canına mal olan koronavirüs salgınında, farklı yerlerde ortaya çıkan mutasyonlara karşı aşıların etkinliği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Her gün farklı bir araştırma yayınlanırken bugün mutasyonun ilk görüldüğü İngiltere'den konuya ilişkin hiç de iç açıcı olmayan bir açıklama geldi.

milliyet.com.tr
• 04 Şubat 2021 - 21:09 • Son Güncelleme:
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Tüm dünyanın merakla beklediği açıklama bugün İngiltere'den geldi.

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İngiltere aşı bakanı bugün dünya çapında yaklaşık 4 bin Kovid-19 varyantının bulunduğunu söyledi.

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Nadhim Zahawi, İngiltere'nin mutasyonlar için bir 'kitaplık' tuttuğunu, bu nedenle aşıların gelecekte ihtiyaç duyulduğunda güncellenmesini sağlamak için daha hazırlıklı olacaklarını söyledi.

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Bilim insanları, sürekli gelişen SARS-CoV-2 virüsünün aşı tarafından tetiklenen bağışıklıktan kurtulmayı öğrenmesinden korkuyor.

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Şu anda esas endişe verici varyantlar İngiltere'de bulunan B.1.1.7; Güney Afrika'da ortaya çıkan B.1.351; ve Brezilya'dan P.1.

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Güney Afrika ve Brezilya varyantlarının her ikisi de, virüs üzerindeki başak proteinini aşıları daha az etkili hale getirecek şekilde değiştiren E484K adlı bir mutasyon taşıyor. Ancak üst düzey hükümet yetkilileri, mevcut Covid aşılarının hala işe yaradığı ve tamamen işlevsiz hale gelmeyeceği konusunda ısrar ediyor.

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Varyant tehdidinin üstesinden gelmek için, aşı üreticileri, en iyi koruma biçimini sunmak için son derece spesifik olmaları gerektiğinden halihazırda aşılarını güncellemeye çalıştıklarını söylüyor.

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Sky News'e konuşan Zahawi, 'Tüm üreticiler - Pfizer / BioNTech, Moderna, Oxford / AstraZeneca ve diğerleri - herhangi bir varyant için hazır olduğumuzdan emin olmak için aşılarını nasıl geliştirebileceklerini araştırıyorlar.

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Zahawi şöyle devam etti: "En büyük genom dizileme endüstrisine - dünyanın genom dizileme endüstrisinin yaklaşık yüzde 50'si - sahibiz ve sonbahar veya sonrasında yanıt vermeye hazır olabilmek için tüm varyantların bir kütüphanesini tutuyoruz.

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Virüsün ortaya çıkarabileceği herhangi bir zorluğa karşı koymak ve bir sonraki aşıyı üretebilmek için çalışıyoruz. Böylece hem İngiltere'yi hem de tabii ki dünyanın geri kalanını da koruyabiliriz."

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Zahawi'nin yorumları, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps'in geçen ay 12 bin farklı koronavirüs mutasyonu olduğunu iddia etmesinden sonra geldi.

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Aşılar, koronavirüsün mutasyona uğramış varyantlarıyla baş edebilmek için zamanla güncellenecek çünkü virüsü hedeflemek için belirli moleküller üretiyorlar.

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Bağışıklık sisteminin, tek yol olmamakla beraber, virüsleri yok etmesinin ana yollarından birisi antikor kullanmasıdır, ancak bunlar genellikle her virüse özgüdür ve sıfırdan yapılmalıdır.

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Birisinin aşılanması demek, virüsün bir bölümünün vücuda sokulması anlamına geliyor. Böylece bağışıklık sistemi virüse karşı antikor oluşturup bunları depolar ve gelecekte gerçek, canlı virüsle temas etmesi durumunda bunları kullanır.

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Virüs mutasyona uğradığında ve şekil değiştirdiğinde - Güney Afrika varyantının neden olduğu koronavirüs vakalarında ve Brezilya ve Kent'te bulunanların neden olduğu koronavirüs vakalarında olduğu gibi - bu antikorlar güncelliğini yitirerek virüsü hedeflemede daha başarısız olabilir.

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BBC Breakfast ile ayrı bir röportajda Zahawi, ön saflardaki sağlık çalışanları ve bakım evi sakinlerinden gelen verilerin ekonominin yeniden açılması için 'açık bir yol haritası' sağlayacağını söyledi.

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Bakan Zahawi şu ifadeleri kullandı: 'Beklediğimiz iki veri setimiz var. Birisi, Halk Sağlığı'nın birinci kategoride oldukları için konut sakinlerini test ettikleri bakım evlerinde, diğeri ise ön saflarda çalışan sağlık çalışanlarında

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"Diğer ülkelerden gelen kanıtlarla birleştirilen bu kanıt parçaları, umarız ki ölümlerde ve hastaneye kaldırılmada büyük bir azalma görmemizi sağlar ve ekonomiyi açmak için bize çok net bir yol haritası verir."

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Dünya genelinde salgında 2 milyon 300 bine yakın insan hayatını kaybetti.

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105 milyonu aşkın insan da virüse yakalanmış durumda. Yaklaşık 77 milyon insan hastalığı atlattı.

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