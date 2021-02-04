milliyet.com.tr
• 04 Şubat 2021 - 21:09 • Son Güncelleme:
Korkunç senaryo! Sadece oralar değil, bilinenin çok üstünde...
Dünya genelinde 2 milyon 300 bine yakın insanın canına mal olan koronavirüs salgınında, farklı yerlerde ortaya çıkan mutasyonlara karşı aşıların etkinliği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Her gün farklı bir araştırma yayınlanırken bugün mutasyonun ilk görüldüğü İngiltere'den konuya ilişkin hiç de iç açıcı olmayan bir açıklama geldi.
milliyet.com.tr
• 04 Şubat 2021 - 21:09 • Son Güncelleme:
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Güney Afrika ve Brezilya varyantlarının her ikisi de, virüs üzerindeki başak proteinini aşıları daha az etkili hale getirecek şekilde değiştiren E484K adlı bir mutasyon taşıyor. Ancak üst düzey hükümet yetkilileri, mevcut Covid aşılarının hala işe yaradığı ve tamamen işlevsiz hale gelmeyeceği konusunda ısrar ediyor.
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