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• 17 Şubat 2021 - 16:35 • Son Güncelleme:

Kafe -Lokanta-Restoranlar açılacak mı, ne zaman açılacak? Kritik Kabine Toplantısı başladı

Son günlerin en fazla merak edilen konu başlıklarından biri de Kafe -Lokanta-Restoranlar ne zaman açılacak sorusu olarak öne çıkıyor. Bugün bir araya gelen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nda Kafe -Lokanta-Restoranlar'ın açılış tarihi masaya yatırılacak. Binlerce işletmecinin merak içerisinde beklediği Kafe -Lokanta-Restoranlar'ın çalışma saatleri konusunda araştırmalar Kabine Toplantısının başlamasının ardından hız kazandı. Peki Kafe -Lokanta-Restoranlar ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu?

• 17 Şubat 2021 - 16:35 • Son Güncelleme:
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Kafe, Lokanta ve restoranların ne zaman açılaağı konusunda işletme sahipleri ve vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Pandemi nedeniyle Aralık ayında getirilen yasaklar ile birlikte kafe lokanta ve restoranların sadece gel-al ve paket servis hizmeti vermesine müsade edilmişti. Uzun bir süredir müşterilene kavuşmanın hayalini yaşayan işletme sahipleri açılacakları günü merak içerisinde araştırmaya devam ediyor.

Kafe, Lokanta ve restoranların açılış tarihi için Mart ayı işaret edilirken birçok öneride göz önünde bulunduruluyor. İşletmelerde 45 dakika oturma süresinin bulunması ve kapasitenin % 30'u oranında müşteri alınması göz önünde bulundurulacak

2KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK

KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kabineye brifing vereceği toplantıda okulların da kontrollü şekilde açılmasına bağlı olarak önümüzdeki dönemde atılacak adımlar, son koronavirüs tablosu, mutant virüsle ilgili gelişmeler, kısıtlamaların etkisi ve ikinci doz aşılama çalışmaları ele alınacak. Toplantıda vaka sayılarına bağlı olarak bölgesel olarak bazı kısıtlamaların esnetilebileceği belirtiliyor. Buna bağlı olarak dört gözle işyerlerinin açılmasını bekleyen lokanta ve kafelerin gibi işyerlerinin de durumu toplantıda öncelikli olarak konuşulacak.

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Mart ayından itibaren riskin azaldığı, vaka sayısının düştüğü yerlerdeki lokanta ve kafelerin mesafeli, tedbirli, kısıtlı kişi sayısı ve HES kodu kontrolüyle açılabilmesine dönük Bilim Kurulu’nun tavsiyelerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

4CUMHURBAŞKANI ERDOĞANDAN AÇIKLAMA

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Aşılama kampanyamız son hız devam ediyor. Kısıtlamaların yükünü azaltmak için destek paketleri açıkladık. Yine bugün de yeni kararlar Kabine Toplantısı sonrası açıklayacağız.

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