• 01 Şubat 2021 - 08:43 • Son Güncelleme:
Lokanta, kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Gözler bugün gerçekleştirilecek kritik toplantıya çevrildi
Kafe lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak sorusu son günlerin en fazla merak edilenleri arasında yer almaya devam ediyor. Aralık ayında yeniden hayatımıza giren koronavirüs yasaklarının ardından Kafe lokanta ve restoranlar sadece gel-al ve paket servis hizmeti vermeye başlamıştı. Uzun bir süredir sadece paket servis ile geçinmeye çalışan binlerce sektör çalışanı yeniden müşterilerine kavuşacağı günü merak içerisinde bekliyor. Peki Kafe lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak?
• 01 Şubat 2021 - 08:43 • Son Güncelleme:
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Kafe lokanta ve restoranlar konusunda araştırmalar devam ediyor. Aralık ayının başından itibaren yeniden hayatımıza giren koronavirüs yasakları ile birlikte Kafe lokanta ve restoranlar sadece gel-al ve paket servis hizmeti vermeye başlamıştı. Koronavirüsün ülkemizde görülmeye başladığı tarihten itibaren ülkemizde en fazla etkilenen sektörlerden biri dee Kafe lokanta ve restoranlar olarak biliniyor. Peki Kafe lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak?
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KAFE LOKANTA VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin, "Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Gerekirse bir esneme yapılabilir" demişti.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN CUMA NAMAZI ÇIKIŞI AÇIKLAMAGerek okullarla alakalı, gerekse son dönemde bu restoranlarla ilgili, bunun yanında bütün bu açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Bu konuda şu anda lokantalarımızı vesaire, biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Bunun için de son açıklamalarımda mali destekler noktasında 1000 lirayla, 750 ve 500 lira gibi bir desteği 3 ay süreyle verme kararı aldık ve bu adımı atmakla da çok ciddi bir yükü üzerimize almış durumdayız. Çünkü şu anda küçük esnafımızı yalnız bırakamayız onlara da gerekli desteği verdik, veriyoruz."
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