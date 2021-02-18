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• 18 Şubat 2021 - 10:48 • Son Güncelleme:

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faiz oranları ne oldu?

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında... Faizlerin artıp artmayacağı merak edilirken sıklıkla "Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faiz oranları ne oldu?" soruları yöneltiliyor.

• 18 Şubat 2021 - 10:48 • Son Güncelleme:
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Merkez Bankası Politika faizi yüzde 17 olarak belirlenmişti. Bugün yine Merkez Bankası toplantısı var ve piyasalar bu kararı bekliyor. Sıklıkla yöneltilen soruların başında ise "Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faiz oranları ne oldu?" sorusu geliyor.

2MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün toplanırken faiz kararı ise saat 14.00'te açıklanacak.

3BEKLENTİLER SABİT KALACAĞI YÖNÜNDE

BEKLENTİLER SABİT KALACAĞI YÖNÜNDE

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, politika faizinin yüzde 17,00'de sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Ankete katılan 21 ekonomistin 5'i 100 baz puan, 1'i 75 baz puan artış beklerken, 15 ekonomist değişiklik olmayacağını öngörüyor. Ocak ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit bırakılmıştı.

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