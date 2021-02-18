• 18 Şubat 2021 - 10:48 • Son Güncelleme:
Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faiz oranları ne oldu?
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında... Faizlerin artıp artmayacağı merak edilirken sıklıkla "Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faiz oranları ne oldu?" soruları yöneltiliyor.
• 18 Şubat 2021 - 10:48 • Son Güncelleme:
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Merkez Bankası Politika faizi yüzde 17 olarak belirlenmişti. Bugün yine Merkez Bankası toplantısı var ve piyasalar bu kararı bekliyor. Sıklıkla yöneltilen soruların başında ise "Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faiz oranları ne oldu?" sorusu geliyor.
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