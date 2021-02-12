MHRS koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Bakan Koca duyurdu 65 yaş üstü aşı randevuları başladı

İkinci aşamada öncelikli sektörler aşı olacak. Bakanlıklar, kritik görevlerdeki kişiler, cezaevleri, eğitim sektörü, gıda sektörü ve 60-64 yaş arası bireyler. Ardından 50-64 yaş arası kişiler.Üçüncü aşamada, kronik hastalığı olan kişiler ve diğer yaş grupları.Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar aşılanacak.



BAKAN KOCA TWİTTER'DAN DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü vatandaşların 12 Şubat itibariyle randevu alarak koronavirüs aşılarını yaptırabileceğini duyurdu.Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim" ifadelerini kullandı.