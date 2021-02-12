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• 12 Şubat 2021 - 11:12 • Son Güncelleme:

MHRS koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Bakan Koca duyurdu 65 yaş üstü aşı randevuları başladı

Koronavirüs aşı randevusu nereden ve nasıl alınır sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ülkemizde üç aşamada gerçekleştirilecek aşılama kapsamında çalışmalar devam ediyor. 1. aşamada sağlık çalışanları ve yaşlı, engelli bakım evlerinde kalanların yanı sıra çalışanlar aşılandı. 90 yaş ve üzeri vatandaşlardan başlayarak devam eden koronavirüs aşı çalışmalarında şu anda 70 yaş üzeri vatandaşlar aşılanmaya devam ediyor. Bakan Koca tarafından dün akşam sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada 65 yaş üzeri vatandaşlar için aşı randevularının alınmaya başlanacağı duyuruldu. Peki MHRS veya e-Nabız üzerinden koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

• 12 Şubat 2021 - 11:12 • Son Güncelleme:
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MHRS aşı randevusu nasıl alınır sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'de uygulamaya konulan koronavirüs aşılama çalışmaları kapsamında şu ana kadar 3.121.143 vatandaş aşılandı. 1. Doz uygulanan kişi sayısı 2.904.949'a ulaştı. İlk dozu olduktan sonra ikinci dozu olmaya başlayan vatandaş sayısı ise 216.194 olarak açıklandı.

3 ayrı aşamada uygulamaya koyulacak olan aşılama çalışmaları kapsamında 1. aşamanın sonuna yaklaşıldı. 1. aşama kapsamında Sağlık çalışanları ve yaşlı, engelli ve koruma evlerinden gibi yerlerde kalan ve çalışanlara aşı uygulandı sonrasında 90 yaş üstünden başlayarak aşılama çalışmaları başladı. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada 65 yaş üstü vatandaşlarında 12 Şubat tarihinden itibaren MHRS aşı randevusu oluşturulabileceğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

2AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı hakkı olan vatandaşlar randevu oluşturabilecekler. Aşı randevusu almak için MHRS ya da e-Nabız üzerinden randevu oluşturmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak hastane ve hekim seçimi yapabiliyorsunuz. Covid-19 aşı seçeneği ile ilgili gerekli bilgilerin doldurulması ile birlikte aşı randevusu oluşturabilirsiniz.

MHRS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

3COVİD 19 AŞI SIRALAMASI

COVİD 19 AŞI SIRALAMASI

Birinci aşamada sağlık kurumlarında çalışanlar aşılandı. Ardından 90 yaş üstü vatandaşların aşılanması yapıldı. Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile 75 yaş ve üstü vatandaşların aşıları randevu ile yapılmaya başlandı.

E-NABIZ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ


Sonrasında 65 yaş üstü bireyler aşılanacak.

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İkinci aşamada öncelikli sektörler aşı olacak. Bakanlıklar, kritik görevlerdeki kişiler, cezaevleri, eğitim sektörü, gıda sektörü ve 60-64 yaş arası bireyler. Ardından 50-64 yaş arası kişiler.Üçüncü aşamada, kronik hastalığı olan kişiler ve diğer yaş grupları.Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar aşılanacak.

BAKAN KOCA TWİTTER'DAN DUYURDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü vatandaşların 12 Şubat itibariyle randevu alarak koronavirüs aşılarını yaptırabileceğini duyurdu.Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim" ifadelerini kullandı.

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