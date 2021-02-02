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• 02 Şubat 2021 - 10:30 • Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: İşte Okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih...

Okullarda ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak sorusu yanıt buldu. Dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuş okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ta az önce yüz yüze eğitim konusunda açıklamalarda bulundu. Binlerce öğrenci ve ailesini yakından ilgilendiren yüz yüze eğitimin hangi tarihte başlayacağı ve hangi kademelere öncelik verileceği Bakan Ziya Selçuk tarafından duyuruldu. İşte Okulların açılacağı tarih...

• 02 Şubat 2021 - 10:30 • Son Güncelleme:
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Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak sorusu son günlerin en merak edilen konuları arasında yer almaya devam ediyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılında binlerce öğrenci ilk dönemi pandemi nedeniyle uzaktan eğitim üzerinden tamamladı. Öğretmenler ve öğrenciler okulların yeniden ne zaman açılacağı ve yüz yüze eğitime ne zaman başlanacağı yönünde araştırmalarına devam ederken dün gerçekleştirilen yılın ikinci kabine toplantısınının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

2OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzaktan eğitim-öğretimin temeli olan internete erişimlerindeki sınırlılığı dikkate alarak köy okullarında 15 Şubat’ta eğitim-öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim-öğretime yeniden ara verilebilecek. 8. ve 12. sınıflarla ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart’tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart’tan itibaren il bazında eğitim-öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalar yürütülecek. Vakaların belirli sayının altına düşmesiyle birlikte esnaflarımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz açıklamasında bulunmuştu.

3ZİYA SELÇUKTAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

ZİYA SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

 Daha önce de takvimimizde belirttiğimiz gibi 15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarıyıla başlıyoruz. Köylerimizde salgının hiç olmadığı görüldüğünden çocuklarımızın eğitiminin salgına bağlı olarak daha fazla aksamaması için köy okullarını tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarını da tam zamanlı açma kararını verdik.

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1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecekBu durumda çocuklarımız EBA'da devamsız sayılmayacak.Yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğretmenlerimiz için de aşı uygulaması planlanmaktadır

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