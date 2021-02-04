DHA
• 04 Şubat 2021 - 16:10 • Son Güncelleme:
Son dakika: Ne korona ne mutasyon... Trabzon'da panik!
Trabzon'un Maçka ilçesinde bazı fındık bahçeleri ve ağaçlarda bölgede nadir rastlanılan bir böcek türüyle karşılaşıldı. Halk teyakkuza geçti! Hal böyle olunca yıllarca yaptıklarını işten vazgeçip farklı alanlara yöneldiler. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
DHA
• 04 Şubat 2021 - 16:10 • Son Güncelleme:
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Trabzon'da dadandığı bazı bahçelerde, fındık ağaçlarının dallarının kurumasına neden olan, 'Drakula' olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği'nin hızla yayılmasının önüne geçilemeyince sökülen fındık ağaçları yakılarak önlem alınıyor.
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‘Toplu imha’ ile mücadelesi mümkün olan ‘drakula böceği’ için yürütülen çalışmada karantinaya alınan bölgede fındık ağaçları iş makineleri eşliğinde bahçelerde sökülerek yakılıyor. Toplu imha işlemlerinin ardından boş kalan fındık bahçeleri yöre sakinleri tarafından tarlaya dönüştürerek patates, fasulye, mısır ekiliyor.
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‘FINDIK FİDANLARINI BİZ TEMİN EDECEĞİZ’
Sökülen fındık bahçelerine dikilecek olan fındık fidanlarını kendilerinin temin edeceğini kaydeden Arslantürk, “Devlet oradaki zararı da karşılıyor, 4 yıllık bir ödeme yapacak. Vatandaşın kaybı aslında daha fazla. 4 yılın bedelini devlet karşılıyor fakat 4 yıl sonra yeni bir dikim ve ürün alınabilmesi için en az 3 yıl bir bekleme süresi olacak. Ama o alanlara dikilecek olan fındık fidanlarını biz temin edeceğiz.
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‘BOŞ KALAN ARAZİLERİ TARLA YAPIYORUZ’
Fındık ağaçları sökülünce bahçe boş kalmasın diye tarlaya dönüştürdüklerini anlatan Ebru Atalar, “Bu arazilerin hepsi fındık bahçesiydi. Zararlı bir böceğin geldiğini söylediler. Fındık ağaçlarının köklerine sarılmış. Mecburen arazide bulunan fındık ağaçlarını imha ettiler. Şimdi boş kalan arazileri tarla yapıyoruz.
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