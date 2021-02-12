• 12 Şubat 2021 - 12:50 • Son Güncelleme:
Normalde görünmüyordu! 'Altın nehirleri' ortaya çıktı!
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA tarafından yayımlanan fotoğraflar Peru'da Amazon yağmur ormanlarındaki yasadışı altın madenciliğinin boyutlarını ortaya koydu.
• 12 Şubat 2021 - 12:50 • Son Güncelleme:
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NASA, fotoğraflarda "altın nehirleri" gibi görülen bölgelerin aslında ruhsatsız madenciler tarafından açılan çukurlar olduğunu söylüyor. Normalde görülmeyen bu çukurların güneşin ışınlarının yansımasıyla ortaya çıktığı belirtiliyor. NASA, fotoğrafların Aralık'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotlar tarafından çekildiğini açıkladı.
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