Normalde görünmüyordu! 'Altın nehirleri' ortaya çıktı!

Cıva, nehirleri zehirliyor Uzmanlar, altının çıkarılması için kullanılan tonlarca cıvanın nehirleri ve atmosferi kirlettiğini söylüyor. NASA, su havzaları gibi görünen çukurların etrafının çamurla çevrili olduğunu ve buradaki bitki örtüsünün yok edildiğini belirtiliyor.