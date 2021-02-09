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milliyet.com.tr, AA
• 09 Şubat 2021 - 23:03 • Son Güncelleme:

Nükleer tehdit siber saldırıyla birleşti! CNN gizli belgeye ulaştı...

ABD'li basın kuruluşu CNN, Birleşmiş Milletler'in Kuzey Kore'yle ilgili gizli belgelerine ulaştı. :Bilgisayar korsanlarının siber saldırılarıyla fonlanan nükleer tehditlere dikkat çeken rapora göre bir an önce önlem alınması gerekiyor. Geçmişteki çabaların yetersiz kalındığının vurgulandığı raporda ismine yer verilmeyen bir ülkenin "olasılık çok yüksek" demesi dünyayı alarma geçirdi...

milliyet.com.tr, AA
• 09 Şubat 2021 - 23:03 • Son Güncelleme:
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Kuzey Kore ile ilgili tüyler ürpertici rapora CNN ulaştı. BM'nin gizli belgeleri tüm dünyada yankılanmaya başladı.

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Kuzey Kore'de 15 Ocak'ta denizaltıdan fırlatılabilme özelliğine sahip yeni füzelerin sergilendiği askeri geçit töreni düzenlenmişti.

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Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'da katıldığı, Kim Il-sung Meydanı'ndaki törende sergilenen yeni balistik füzeler, "dünyanın en güçlü silahı" olarak nitelendirilmişti.

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Binlerce askerin ve sivilin bir araya geldiği törende, Güney Kore ve Japonya'daki hedefleri vurabilecek kapasitede, mobil kara araçlarıyla fırlatılan katı yakıtlı silahlar gösterilmişti. Uzmanlar, füzelerin ve ağır silahların sergilendiği töreni, ABD'de 20 Ocak'ta göreve gelen Joe Biden yönetimine karşı gövde gösterisi olarak yorumlamıştı.

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CNN'in haberine göre, gizli bir Birleşmiş Milletler (BM) raporunda, Kuzey Kore'de bilgisayar korsanlarının, "ülkenin nükleer ve balistik füze programlarını finanse etmek" için yüz milyonlarca dolar çaldığı kaydedildi.

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Kuzey Kore lideri, Kore İşçi Partisi 8. Kongresi'nde, geliştirilmekte olan yüksek teknolojili silah sistemlerinin listesini açıklayarak, nükleer silah deposunu güçlendirme tehdidinde bulunmuştu.

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Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, 2020'nin büyük bir bölümünde nükleer silahların finansmanı için sanal ortamda finans kuruluşlarını hedef alan siber saldırılarla 300 milyon dolardan fazla para çaldığı iddia edildi.

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BM Güvenlik Konseyi'nden adının açıklanmasını istemeyen bir diplomatın bazı kısımlarını paylaştığı gizli raporda, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yönetimi, zor durumdaki ekonomisini ayakta tutmak ve silahları finanse etmek amacıyla "finans kurumlarına ve sanal döviz bürolarına karşı operasyonlar" yürütmekle suçlandı.

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Raporda, BM üyesi bir ülke, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının 2019 ile Kasım 2020 arasında 316,4 milyon dolar değerinde sanal varlıklar çaldığını iddia etti.

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Öte yandan raporda, Kuzey Kore'nin "bölünebilir malzeme ürettiği, nükleer tesisler kurmayı sürdürdüğü ve balistik füze altyapısını güçlendirdiği" öne sürülerek, "denizaşırı ülkelerden bu projeler için malzeme ve teknoloji aramaya" devam ettiği ileri sürüldü.

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Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi, CNN'nin yorum talebine yanıt vermedi, ancak haberdeki iddialar, Kim tarafından ortaya konulan son planlarla uyumlu.

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Geçen ay önemli bir siyasi toplantıda Kim, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programları kapsamında yeni, gelişmiş silahlar geliştirmek için çalışacağını söyledi.

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Trump, Kim'in nükleer silah arayışından üst düzey diplomasi yoluyla vazgeçmesini sağlamaya çalışmış ve müzakere becerilerinin eski başkanların yapamadığını başarmaya yeteceğini düşünmüştü.

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Trump, 2018'de Kuzey Koreli liderle görüşen ilk ABD başkanı oldu, bunu iki görüşme daha takip etti ancak genç Kuzey Koreli diktatörü nükleer silah çabasını bırakmaya ikna edemedi.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın tam olarak nasıl bir yol izleyeceği belli değil, ancak yardımcıları Güney Kore ve Japonya'nın müttefiklerinin ciddi bir şekilde sürece dahil olacağını açıkça belirtti.

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Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, geçen hafta yönetimin bir politika incelemesi yürüttüğünü söyledi.

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BM araştırmacıları, ismini vermedikleri bir ülkenin Kuzey Kore'nin herhangi bir balistik füzeye nükleer cihaz takmasını "yüksek olasılık" olarak değerlendirdiğini yazdı.

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Ancak bu füzelerin Dünya atmosferine başarıyla yeniden girip giremeyeceğinin hala belirsiz olduğu da ifade edildi.

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Rapor, nükleer silahlar ve balistik füze geliştirme için ceza olarak Kim rejimine uygulanan yaptırımların uygulanmasını ve etkinliğini izlemekle görevli olan BM Kuzey Kore Uzmanlar Paneli tarafından kaleme alındı.

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