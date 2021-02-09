milliyet.com.tr, AA
• 09 Şubat 2021 - 23:03 • Son Güncelleme:
Nükleer tehdit siber saldırıyla birleşti! CNN gizli belgeye ulaştı...
ABD'li basın kuruluşu CNN, Birleşmiş Milletler'in Kuzey Kore'yle ilgili gizli belgelerine ulaştı. :Bilgisayar korsanlarının siber saldırılarıyla fonlanan nükleer tehditlere dikkat çeken rapora göre bir an önce önlem alınması gerekiyor. Geçmişteki çabaların yetersiz kalındığının vurgulandığı raporda ismine yer verilmeyen bir ülkenin "olasılık çok yüksek" demesi dünyayı alarma geçirdi...
milliyet.com.tr, AA
• 09 Şubat 2021 - 23:03 • Son Güncelleme:
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Binlerce askerin ve sivilin bir araya geldiği törende, Güney Kore ve Japonya'daki hedefleri vurabilecek kapasitede, mobil kara araçlarıyla fırlatılan katı yakıtlı silahlar gösterilmişti. Uzmanlar, füzelerin ve ağır silahların sergilendiği töreni, ABD'de 20 Ocak'ta göreve gelen Joe Biden yönetimine karşı gövde gösterisi olarak yorumlamıştı.
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BM Güvenlik Konseyi'nden adının açıklanmasını istemeyen bir diplomatın bazı kısımlarını paylaştığı gizli raporda, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yönetimi, zor durumdaki ekonomisini ayakta tutmak ve silahları finanse etmek amacıyla "finans kurumlarına ve sanal döviz bürolarına karşı operasyonlar" yürütmekle suçlandı.
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