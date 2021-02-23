Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Öğretmen atamaları 2021 son dakika haberi: Öğretmen atamaları ne zaman olacak, kaç öğretmen atanacak?
• 23 Şubat 2021 - 15:14 • Son Güncelleme:

Öğretmen atamaları 2021 son dakika haberi: Öğretmen atamaları ne zaman olacak, kaç öğretmen atanacak?

Son zamanlarda büyük merakla beklenen öğretmen atamaları haberi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen müjde, öğretmen adaylarını arayışa geçirdi. 2021 Yılında öğretmen atamaları ne zaman olacak sorusu yoğun ilgi görmeye başlarken, kaç öğretmen atanacak sorusu da ilgiye uğruyor. İşte Öğretmen atamaları 2021 son dakika haberi...

• 23 Şubat 2021 - 15:14 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Öğretmen adayları son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Öğretmen olacakları ilgilendiren haberlerin gelmesi için heyecanlanan adaylar, öğretmen ataması 2021 takvimini bir an önce incelemek bu doğrultuda tercihini yapmak istiyor. Peki MEB öğretmen atamaları 2021 hakkında son dakika duyuru yaptı mı? 2021 yılında kaç öğretmen atanacak belli oldu mu?

2ÖĞRETMEN ATAMALARI 2021 NE ZAMAN

ÖĞRETMEN ATAMALARI 2021 NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Önümüzdeki aylarda öğretmen ataması yapacağız" açıklamasında bulundu.

3KAÇ ÖĞRETMEN ATANACAK

KAÇ ÖĞRETMEN ATANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını açıkladı.

42020 YILINDA KAÇ ÖĞRETMEN ATANDI

2020 YILINDA KAÇ ÖĞRETMEN ATANDI?

2020 yılında yapılan öğretmen atamalarının branşı 60 ayrı branştan seçildi. 2020 yılında 50 taban puanıyla binlerce öğretmenin ataması yapıldı. İşte 2020 yılında branş sıralamasına göre öğretmen atamalarının bazıları...

5

Sınıf öğretmenliği ataması 2831,
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ataması 1801,
İngilizce öğretmeni ataması 1739,
Okul Öncesi öğretmeni ataması 1518,
İlköğretim Matematik öğretmeni ataması 1701 olarak verildi.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son dakika: Gıdada yeni dönem! Vatandaş görecek...

Gazeteden görüp yaptı! Şimdi herkes onun peşinde...

XRP Ripple davası sonucu ne oldu, Ripple ne kadar, yükseliyor mu? Son dakika XRP Ripple davası gelişmeleri...

Son dakika: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren flaş 'normalleşme' kararı! Artık son...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet