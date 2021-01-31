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• 31 Ocak 2021 - 11:10 • Son Güncelleme:

Öğretmen atamaları (Söyleşmeli öğretmenlik) başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Yarın itibarıyla şubat ayına giriyoruz, hem de haftanın ilk günü olması vesilesiyle öğretmen adayları büyük bir beklenti içerisinde... Gözler hükümete çevrilirken yoğun şekilde "Öğretmen atamaları (Söyleşmeli öğretmenlik) başvuruları ne zaman, habgi tarihte başlayacak?" soruları soruluyor. Peki herhangi bir gelişme var mı?

• 31 Ocak 2021 - 11:10 • Son Güncelleme:
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Yeni yıl öğretmen adayları için yeni umutları da beraberinde getirdi. Şubat ayına girilirken öğretmen atama takvimi heyecanla bekleniyor. Binlerce kişinin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümette... Adaylar bir duyuru olup olmadığını öğrenmek için sıkça "Öğretmen atamaları (Söyleşmeli öğretmenlik) başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?" diye soruyor.

2ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanı konuya ilişkin yaptığı en son açıklamada ''Geçtiğimiz yıllara baktığınızda bunun çok farklı tarihlerde açıklandığını görürsünüz. Bunu MEB tek başına karar alma durumunda değil. Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımız sürüyor. Neticelendiği dakika biz bunu paylaşırız. Gençler hazırlanıyor, bir umut ve bir hayal peşindeler. Durumu anlamak ve destek olmak lazım. Geçen yıl 41 bin önceki sene 40 bin civarında öğretmen alımı yaptık. Kamudaki alımları en fazla Milli Eğitim alıyor. Üzerinde epeydir çalıştığımız bir konu. Ben yakın zamanda bir çözüm üretmeyi çok istiyorum. Bu atamanın yüksek olmasını bekliyor arkadaşlarımız. Bunun ne kadar olacağına ilişkin olarak bu çalışmaların bitmesi gerekiyor. Bizim çabamız daha çok öğretmen ataması yapılması yönünde gereken çalışmaları yapıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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