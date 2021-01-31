• 31 Ocak 2021 - 11:10 • Son Güncelleme:
Öğretmen atamaları (Söyleşmeli öğretmenlik) başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
Yarın itibarıyla şubat ayına giriyoruz, hem de haftanın ilk günü olması vesilesiyle öğretmen adayları büyük bir beklenti içerisinde... Gözler hükümete çevrilirken yoğun şekilde "Öğretmen atamaları (Söyleşmeli öğretmenlik) başvuruları ne zaman, habgi tarihte başlayacak?" soruları soruluyor. Peki herhangi bir gelişme var mı?
• 31 Ocak 2021 - 11:10 • Son Güncelleme:
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Yeni yıl öğretmen adayları için yeni umutları da beraberinde getirdi. Şubat ayına girilirken öğretmen atama takvimi heyecanla bekleniyor. Binlerce kişinin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümette... Adaylar bir duyuru olup olmadığını öğrenmek için sıkça "Öğretmen atamaları (Söyleşmeli öğretmenlik) başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?" diye soruyor.
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