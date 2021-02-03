• 03 Şubat 2021 - 14:25 • Son Güncelleme:
Öğretmen atamaları (Sözleşmeli öğretmenlik) başvuruları ne zaman başlayacak? Takvim belli oldu mu?
Öğretmen adayları atama takvimi için gün sayıyor. Her gün müjdeli bir haber bekleyen adaylar araştırmalarını sıklaştırırken bir gelişme olup olmadığını "Öğretmen atamaları (Sözleşmeli öğretmenlik) başvuruları ne zaman başlayacak? Takvim belli oldu mu?" sorularını sorarak öğrenmeye çalışıyor. İşte detaylar...
• 03 Şubat 2021 - 14:25 • Son Güncelleme:
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2021 sözleşmeli öğretmenlik başvuruları için nefesler tutulmuş durumda... MEB'den net bir tarih verilmeyince binlerce kişi de her gün yoğun bir araştırma içerisinde giriyor. Dillerden düşmeyen soruların başında ise "Öğretmen atamaları (Sözleşmeli öğretmenlik) başvuruları ne zaman başlayacak? Takvim belli oldu mu?" geliyor. İşte en son gelişmeler...
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