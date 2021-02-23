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• 23 Şubat 2021 - 07:16 • Son Güncelleme:

Öğretmenler aşı olacak mı, Öğretmenler ne zaman aşı olacak?

Geçtiğimiz tarihlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama öğretmenleri bugünlerde arayışa geçirdi. Yüz Yüze eğitimin 1 Mart tarihinde başlayacağını belirten MEB sonrasında Sağlık Bakanlığı da öğretmenler hakkında aşı açıklamasında bulundu. Peki Öğretmenler aşı olacak mı, Öğretmenler ne zaman aşı olacak? İşte Bakan tarafından belirtilen o tarih...

• 23 Şubat 2021 - 07:16 • Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde öğretmenler hakkında aşı açıklamasında bulundu. Milyonlarca öğretmen ise arayışa geçti. Öğretmenler aşı olacak mı, öğretmenler aşı ne zaman olacak soruları yoğun ilgi görürken, veliler ise çocukları için meraklandı. Peki öğrenciler aşılanacak mı, öğrenciler aşı olacak mı, ne zaman olacak soruları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından öğretmenler hakkında yapılan aşı açıklaması...

2ÖĞRETMENLER AŞILANACAK MI, ÖĞRETMEN AŞI OLACAK MI

ÖĞRETMENLER AŞILANACAK MI, ÖĞRETMEN AŞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre öğretmenler de koronavirüs aşısı olacak.

3ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI VURULACAK

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI VURULACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır." dedi.

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