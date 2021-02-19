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• 19 Şubat 2021 - 09:30 • Son Güncelleme:

Öğretmenler ne zaman aşı vurulacak? Öğretmenler şubat ayında mı aşı olacak?

Koronavirüs aşılama işlemleri devam ediyor. Risk grubuna göre aşılama sırası uygulanıyor. İlk olarak sağlık çalışanlarından başlanılan koronavirüs aşılama uygulaması ardından 75 ve 65 yaş üzeri vatandaşlar için yapılmaya başladı. Koronavirüs salgınında eğitim - öğretim hayatının yüz yüze başlama kararları sonrasında ise gündeme öğretmenler ve öğrenciler geldi. Peki öğretmenler ve öğrenciler aşılanacak mı, Öğretmenler ne zaman aşı vurulacak? Öğretmenler şubat ayında mı aşı olacak?

• 19 Şubat 2021 - 09:30 • Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde öğretmenler hakkında aşı açıklamasında bulundu. Milyonlarca öğretmen ise arayışa geçti. Öğretmenler aşı olacak mı, öğretmenler aşı ne zaman olacak soruları yoğun ilgi görürken, veliler ise çocukları için meraklandı. Peki öğrenciler aşılanacak mı, öğrenciler aşı olacak mı, ne zaman olacak soruları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından öğretmenler hakkında yapılan aşı açıklaması...

2ÖĞRETMENLER AŞILANACAK MI, ÖĞRETMEN AŞI OLACAK MI

ÖĞRETMENLER AŞILANACAK MI, ÖĞRETMEN AŞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre öğretmenler de koronavirüs aşısı olacak.

3ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI VURULACAK

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI VURULACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır." dedi.

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