Okullar ne zaman açılacak: 1.2.3.4.8. ve 12. sınıflar için MEB tarih verdi! Okullar açılıyor mu?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? (İlkokul, ortaokul, lise...) Bakan Selçuk yüz yüzü eğitim ve sınavlara ilişkin önemli bilgiler verdi.Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;Sevgili Gençler,Emin olun sesinizi duyuyorum ve paylaşımlarınızı okuyorum. Biz salgın döneminde kararlarımızı, eğitimcilerle ve hekimlerle birlikte oluşturuyoruz. Salgının seyrini günlük izliyoruz. Neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı olarak ortak görüş geliştiriyoruz. Bu görüşmeler neticesinde, köy okullarımız ve ana okullarımız yüz yüze eğitime çoktan başladı.1 Mart'ta ilkokul 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencilerimizle 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz de yüz yüze eğitimlerine başlıyor.