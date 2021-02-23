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• 23 Şubat 2021 - 14:13 • Son Güncelleme:

Okullar ne zaman açılacak: 1.2.3.4.8. ve 12. sınıflar için MEB tarih verdi! Okullar açılıyor mu?

Milyonlarca öğrenci okullar ne zaman açılacak arayışını bırakmıyor. MEB öğrencilere merakla beklenen o tarihi duyurdu. 1.2.3.4.8. ve 12. sınıfları ilgilendiren gün öğrenciler tarafından 'okullar ne zaman açılacak' , 'hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak' arayışını oluşturdu. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları...

• 23 Şubat 2021 - 14:13 • Son Güncelleme:
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Eğitim - öğretim hayatı içinde olan öğrenciler, öğretmenler ve veliler 2021 yılının 2. Dönemi hakkında bilgi almak istiyor. Ülkemizde aşılama uygulamaları devam ederken, öğretmenlerin de aşılanacağı bildirilirken, yüz yüze eğitim sinyali geldi. Okullar ne zaman açılacak, okullar 1 Mart'ta mı açılacak, ilkokul, ortaokul, liseler açılıyor mu soruları ilgi görüyor. İşte MEB tarafından yapılan yüz yüze eğitim ve tarih açıklaması...

2OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK (İlkokul, ortaokul, lise...)

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? (İlkokul, ortaokul, lise...)

Bakan Selçuk yüz yüzü eğitim ve sınavlara ilişkin önemli bilgiler verdi.Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;Sevgili Gençler,Emin olun sesinizi duyuyorum ve paylaşımlarınızı okuyorum. Biz salgın döneminde kararlarımızı, eğitimcilerle ve hekimlerle birlikte oluşturuyoruz. Salgının seyrini günlük izliyoruz. Neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı olarak ortak görüş geliştiriyoruz. Bu görüşmeler neticesinde, köy okullarımız ve ana okullarımız yüz yüze eğitime çoktan başladı.1 Mart'ta ilkokul 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencilerimizle 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz de yüz yüze eğitimlerine başlıyor.

3OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Yüz yüze eğitimin başlamasına 5 gün kaldı.

4SINAVLAR OLACAK MI, NASIL YAPILACAK

SINAVLAR OLACAK MI, NASIL YAPILACAK?

Sınavlarınızı yüz yüze gerçekleştirebilmeniz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıkların tamamlandığını duyuran Bakan Selçuk, Öğrencilerin %40'ı yani yarıya yakınının sınavlarının zaten tamamladığını belirtti.

5BAKAN SELÇUK PAYLAŞTI

BAKAN SELÇUK PAYLAŞTI

"Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı."

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