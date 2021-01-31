Okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlıyor mu?

BAKAN SELÇUK'TAN EN SON AÇIKLAMA ŞÖYLE: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk en son yaptığı açıklamada net tarih vermezken "Okulumu çok özledim" diyen kuzularıma artık 'çok haklısın' demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun" dedi.