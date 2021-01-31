• 31 Ocak 2021 - 10:56 • Son Güncelleme:
Okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlıyor mu?
Öğrenciler yarı yıl tatilinde fakat hem öğrenciler hem de veliler okulların açılış tarihini sorguluyorlar. 15 Şubat'ta yeni dönem başlarken dillerden düşmeyen soru "Okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlıyor mu?" şeklinde...
• 31 Ocak 2021 - 10:56 • Son Güncelleme:
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2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk yarısı sona erdi. Koronavirüs kısıtlamaları sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bilim Kurulu'nun okullar için nasıl bir açıklama yağacağı merak ediliyor. "Okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlıyor mu?" soruları günden güne hızlanıyor.
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