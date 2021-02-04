• 04 Şubat 2021 - 11:52 • Son Güncelleme:
Okullar ne zaman açılacak? 2021/ 2. dönemde okullar açılacak mı, hangi sınıflara okullar açılıyor?
Okullar ne zaman açılacak sorusu milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Derslerini okulda işlemeyi özleyenler için okulların açılacağı tarihi haberimize ekledik. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yüz yüze eğitim için tarih duyurdu. Peki okullar ne zaman açılacak, hangi sınıflara okullar açılıyor? İşte cevabı...
• 04 Şubat 2021 - 11:52 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında yüz yüze eğitim açıklamaları peş peşe geldi. Öğrenciler, öğretmenler, veliler arayışa koyuldu. Kabine toplantısının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuş ve yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi açıklamıştı. Ardından kameralar karşısına geçen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihin detaylarını açıkladı. Vatandaşlar ise açıklamalar ardından Okullar ne zaman açılacak 2021? İlkokullar, ortaokullar, liseler, üniversiteler ne zaman açılacak? sorularını araştırmaya başladı.
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Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart’tan itibaren il bazında eğitim-öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalar yürütülecek. Vakaların belirli sayının altına düşmesiyle birlikte esnaflarımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz açıklamasında bulunmuştu.
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