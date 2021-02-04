Okullar ne zaman açılacak? 2021/ 2. dönemde okullar açılacak mı, hangi sınıflara okullar açılıyor?

Geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında yüz yüze eğitim açıklamaları peş peşe geldi. Öğrenciler, öğretmenler, veliler arayışa koyuldu. Kabine toplantısının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuş ve yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi açıklamıştı. Ardından kameralar karşısına geçen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihin detaylarını açıkladı. Vatandaşlar ise açıklamalar ardından Okullar ne zaman açılacak 2021? İlkokullar, ortaokullar, liseler, üniversiteler ne zaman açılacak? sorularını araştırmaya başladı.