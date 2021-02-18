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• 18 Şubat 2021 - 12:23 • Son Güncelleme:

Okullar yüz yüze açılıyor mu? 2021 Yılında okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak sorusu yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Milyonlarca öğrenci, veli, öğretmen okullar yüz yüze açılacak mı öğrenmek istiyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama ve net tarih...

• 18 Şubat 2021 - 12:23 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberlere göre köy okullarında ilk ve ortaokullarda yüz yüze eğitim başladı. Son günlerde etkili olan kar yağışı bazı köy okullarına engel olsa da olumsuz hava şartları ortadan kalktıktan sonra yüz yüze eğitime aynen devam edilecek. Durum böyle olunca gözler genel kitleye çevrildi. Şehirlerde okuyan öğrenciler, okullar açılacak mı, okullar ne zaman açılacak, 2. dönem yüz yüze mi olacak sorularını peş peşe sormaya başladı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan önemli duyuru...

2OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi;Salgının seyrine göre okul risk değerlendirmesi yapılarak okulları açma konusunda ilin kendi koşulları içerisinde gerekli adımları atabilmesi için gerekli adımları atıyoruz.

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İkinci yarı yılın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Bu ilk adımı takip edecek adımımız 1 Mart’ta okul öncesi ve 8 ve 12. sınıf öğrencileri için okulların kapısını açmak olacak. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde de salgının ölçütü göz önüne alınarak, ilin kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz.

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Şubat ayının sonunda öğretmenlere de aşı uygulanacağı bildirildi.

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