• 18 Şubat 2021 - 12:23 • Son Güncelleme:
Okullar yüz yüze açılıyor mu? 2021 Yılında okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak sorusu yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Milyonlarca öğrenci, veli, öğretmen okullar yüz yüze açılacak mı öğrenmek istiyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama ve net tarih...
• 18 Şubat 2021 - 12:23 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberlere göre köy okullarında ilk ve ortaokullarda yüz yüze eğitim başladı. Son günlerde etkili olan kar yağışı bazı köy okullarına engel olsa da olumsuz hava şartları ortadan kalktıktan sonra yüz yüze eğitime aynen devam edilecek. Durum böyle olunca gözler genel kitleye çevrildi. Şehirlerde okuyan öğrenciler, okullar açılacak mı, okullar ne zaman açılacak, 2. dönem yüz yüze mi olacak sorularını peş peşe sormaya başladı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan önemli duyuru...
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